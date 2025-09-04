Ankara Keçiören Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - “Öğrenci Dostu Keçiören” sloganıyla hayata geçirilen KeçiKart uygulamasıyla ilçe genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destek sağlanacak. Bu kapsamlı sosyal destek modeli sayesinde hem öğrencilerin eğitim süreci güçlendirilecek hem de aile bütçelerine önemli bir katkı sunulacak.

KeçiKart, yalnızca Keçiören sınırları içerisindeki anlaşmalı kırtasiye ve okul kantinlerinde geçerli olacak şekilde kullanılabilecek. İlkokul çağındaki çocukların okul kantinlerinden sağlıklı gıdalar temin edebilmesi, ilkokul-ortaokul-lise çağındaki çocukların ise temel kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hedefleniyor.

AİLE BÜTÇESİNE DESTEK, YEREL ESNAFA KATKI

Keçiören Belediyesi, KeçiKart ile yalnızca öğrencilere değil, yerel esnafa da destek olmayı amaçlıyor. Uygulama kapsamında kartlara bakiye yüklemesi yapılacak. Böylece öğrenciler ihtiyaçlarını karşılayabilirken, Keçiören’deki kırtasiyeciler ve okul kantinleri de ekonomik anlamda desteklenmiş olacak.

BİN TL KIRTASİYE, BİN 100 TL KANTİN DESTEĞİ

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yanındaki arkadaşı güzel bir kalemle okula gelirken iç geçiren, kantinden tost alan arkadaşını izleyen evlatlarımız var. Biz buna asla seyirci kalamayız. Çocuklarımız eşit imkânlarla eğitim alsın, sağlıklı beslensin, mutlu olsunlar istiyoruz. Bu nedenle KeçiKart ile hem öğrencilerimize hem de esnafımıza destek veriyoruz.”