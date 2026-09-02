Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, tüm mürettebata en kısa sürede sağ salim ulaşılması temennisinde bulundu.