Türkiye, kamu görevlilerinin yapay zeka teknolojilerini bilinçli, güvenilir ve etkin bir biçimde kullanmalarını temin etmek gayesiyle temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimini zorunlu kılmaya hazırlanıyor.

Alınan bilgilere göre eğitim programları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde oluşturulan 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı’nın hedefleri doğrultusunda e-öğrenme metoduyla yürütülecek. Kamu personeline dönük bu programla, çalışanların yapay zeka alanında temel düzeyde bilgi ve yetenek edinmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerde başarı takibi start alıyor Çalışanlara ilaveten görev ve sorumluluklarına uygun olarak dizayn edilen kısa uygulama modülleri de sunulacak. Eğitimler, kamu kurumlarının insan kaynakları sistemleri vasıtasıyla zorunlu hale getirilecek.

Personelin sadece eğitimleri bitirip bitirmediği değil, eğitim sürecindeki başarı seviyesi de düzenli olarak takip edilecek.

Mikro sertifika devri başlıyor Kamu görevlilerinin de hedef kitlesi içinde yer aldığı yapay zeka okuryazarlığı programlarında; yapay zekanın temel kavramları, üretken yapay zeka araçlarının güvenilir kullanımı, kişisel verilerin muhafazası, dezenformasyon ve derin sahte (deepfake) içeriklere yönelik farkındalık ile etik kullanım prensipleri aktarılacak.

Eğitim sürecini başarıyla bitirenlere, ölçme ve değerlendirme neticesinde edindikleri temel yetkinlikleri belgeleyen seviye odaklı mikro sertifikalar takdim edilecek.

Kurumlara üst düzey yönetici atanacak

Kamu kuruluşlarındaki dönüşüm; kullanım sahalarının saptanması, uygulamaların sahada test edilmesi ve başarılı projelerin yaygınlaştırılmasını kapsayan "tara-pilotla-ölçekle" döngüsü vasıtasıyla, bütüncül bir yönetişim ve güven çatısı altında idare edilecek.

Kamudaki söz konusu dönüşümü sevk ve idare etmek maksadıyla kurumlarda bu alandan mesul birim amiri yahut başkana bağlı üst düzey yönetici tayin edilecek. Bahsi geçen yönetici, kurumun yapay zeka proje ile uygulamalarından meydana gelen portföyünü yönetecek, faaliyetlerin ilerleme safhasını düzenli biçimde rapor edecek.

Kamuda yapay zeka adına 3 yıllık yol haritası oluşturulacak

Görevlendirmelerin nihayete ermesinin akabinde bütün kurumlar, 12 hafta içerisinde üç yıllık "Yapay Zeka Yol Haritası" ve yıllık hedeflerini belirleyecek.

Pilot ve ilk ölçekli konuşlandırmalar adına küçük-orta hacimli alımlara öncelik verilecek, yapay zeka projelerine dönük kamu alımlarına iştirak edecek girişimlerin teknogirişim belgesine sahip bulunması esas kabul edilecek.

Her bakanlık bünyesinde yapay zekadan istifade edilebilecek sahalar sistematik biçimde taranacak. Potansiyeli yüksek bulunan alanlarda hızlı pilot uygulamalar hayata geçirilecek, saptanan başarı barajını aşan projeler 6 ila 12 ay zarfında ölçeklendirilecek.