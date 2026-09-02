Olay, 'İkinci Palu Ailesi Vakası' şeklinde adlandırılırken, Ekici'nin eşi Mine Ekici ile ailenin yaşantısına yıllar evvel girdiği ifade edilen Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar göze çarptı.

ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN 'ÜFÜRÜKÇÜYE' BAŞVURMUŞLAR İbrahim Ekici 39 yaşındayken 31 Mart 2024 tarihinde evinde ölü olarak bulundu. Ekici'nin vefatına yönelik gerçekleştirilen otopside ölüm sebebi kesin biçimde saptanamadı. Ekici'nin 14 senelik eşi olan 43 yaşındaki radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin ifadeleri çelişkili görülünce soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, Ekici ailesinin engelli çocukları sebebiyle muskacılık ve büyücülük yaptığı öne sürülen Hüseyin Sarıbaş'a müracaat ettiği anlaşıldı.

SAPKIN ÜFÜRÜKÇÜ: "BENİMLE BİRLİKTE OLURSAN..." Ailenin hayatına dahil olan Sarıbaş hakkındaki iddialar ise epey dikkat çekiciydi. İddialara göre Sarıbaş, Ekici ailesini çocuklarının ve Mine Ekici'nin "cinler âleminde seçilmiş safkan insanlar" olduklarına inandırdı.

Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin içine bir cin kaçtığını iddia ettiği ve kendisiyle beraber olması durumunda dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi veliahdı olacağını dile getirdiği ileri sürüldü.

ÖLECEĞİ GÜNÜ BİLDİRMİŞ

İddialar bununla da bitmiyor. Farklı bir iddiaya göre Sarıbaş, İbrahim Ekici'nin 21 Ağustos'ta öleceğini ve sonrasında cennete gideceğini ifade etti. Ölümü kabullendiği ve 21 Ağustos'u beklediği iddia edilen İbrahim Ekici ise bu tarihten evvel, 31 Mart'ta evinde yaşamını yitirdi.

Diğer taraftan Ekici'nin vefatıyla alakalı olarak yeni bir iddianame hazırlandı. Hazırlanan yeni iddianame programda masaya yatırıldı. Müge Anlı programda; Hüseyin Sarıbaş'ın daha evvel yattığı 6 aylık hapis cezasının "üfürükçülük" davasıyla alakalı olduğunu, İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili esas yargılamanın ise şimdi start aldığını kaydetti.

"SÖYLEDİĞİN HER ŞEYİ YAPTIM, ADAMI ÖLDÜRDÜM"

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, daha evvel üfürükçülük suçlamasıyla yargılanan ve cezaevinde yatan Hüseyin Sarıbaş ile İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici hakkında "kasten öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlamalarının bulunduğu bildirildi.

İbrahim Ekici'nin vefatının akabinde Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmeleri de kan dondurucu nitelikteydi. Söz konusu kayıtlara göre Mine Ekici, kocasının öldüğünü Sarıbaş'a haber vererek, "Söylediğin her şeyi eksiksiz yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Neden böyle yapıyorsun?" şeklinde konuştu.

"RUHUM BAŞKA YERDEYDİ"

Olayın bir numaralı şüphelisi Sarıbaş ise iddiaları reddetti. Böyle bir yeteneği olmadığını dile getiren Sarıbaş'ın "Benim ruhum cesedimden ayrılmıştı. Ruhum başka bir yerdeydi. Benimle alakası yok oranın" biçimindeki sözleri de yayında gündem oldu.