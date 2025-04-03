Partinin 6 Nisan'da gerçekleştireceği olağanüstü kurultay öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olup olmayacağıydı. Kulislerde adaylık ihtimali tartışılırken, Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddialara son noktayı koydu. 13 yıl boyunca partinin genel başkanlık koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kararının gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde paylaşan Kılıçdaroğlu, partisinin iç çekişmelere sürüklenmesini istemediğini belirtti.

X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan yüzüne tükürürler.” diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

Aday olmama kararımın nedeni;

“Aday olursan taşlarlar.” söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

Aday olmama kararımın nedeni;

“Hangi yüzle aday olacaksın!” diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Aday olmama kararımın nedeni;

Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek,

dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.

Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara" ifaderine yer verdi.