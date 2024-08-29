Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çevre düzenleme çalışmalarıyla vatandaşlara daha temiz ve bakımlı bir yaşam alanı sunuyor.

Ekipler, Kemalpaşa Mahallesi 171. ve Kanarya sokaklarda yabani ot biçme çalışmalarını tamamladı. İlçe genelinde parklar, bahçeler, yol kenarları ve refüjler gibi tüm yeşil alanlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, düzenli olarak gerçekleştirdikleri ot biçme ve yabani ot temizliği çalışmalarıyla hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de sağlıklı bir çevre oluşturuyor. Serdivan Belediyesi yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizin her köşesini daha yeşil ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın temiz ve bakımlı bir ortamda yaşamaları bizim öncelikli hedefimizdir" ifadeleri kullanıldı.