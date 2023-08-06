Antalya'da akıl hastası bir vatandaş, 4 katlı binanın ikinci katında elinde bıçakla polis ekiplerine direndi. Kişi 2. kattaki korkuluklar yardımıyla 1. kattaki korkuluklara tutunur. Bu sırada genç adam dengesini kaybederek birinci kattan zemin kata düştü.

Olay, akşam saatlerinde Konuksever Mahallesi Muratpaşa Mahallesi 807 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre S. (28 yaşında) bir dönem psikolojik rahatsızlık geçirdiği için kendini eve kilitledi. Durumu gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emre S. zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulundu. Şahıs, elindeki bıçak ve cam gibi kesici aletlerini boğazına dayadı, evinin camlarını kırdı bazı ve eşyaları yola fırlattı. Sağa sola bağırarak polislerin kendisine iletişim kurmasına izin vermedi. Polislerin ikna çalışması içerden devam ederken, şahsı tanıyanlar da olay yerine geldi. İkna çabaları devam ederken şahıs ayağa kalkıp tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Bu kişi 2. katın korkuluklarını kullanarak 1. katın korkuluklarına tutundu.

Bu sırada polisin biber gazıyla müdahale ettiği genç 1. kattan yolun zemin katına düştü. Yaralı adam sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda bu adamın annesi de biber gazından etkilendi.