Huzur Mahallesinde meydana gelen olayda sondaj kuyusuna düşen başıboş köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Huzur mahallesinde açık kalan sondaj kuyusuna köpek düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü fark edenler vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeği düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Balçık nedeniyle kuyuya inmekte zorlanan ekipler, aparatla köpeği düştüğü yerden çıkarmayı denedi. Ürkek olan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda düştüğü kuyudan çıkarıldı.

Ekipler ayrıca üzeri tamamen çamurlu kaplanan köpeği, hortumla tamamen temizlediler.