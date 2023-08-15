Geçtiğimiz günlerde Taksim metrosunda kadınların bacaklarını çeken bir erkek turisti fark eden Feray Açıkgöz, yaşanan duruma müdahale ederek turisti dövdü.

Kalabalığın yoğun olduğu anlarda Taksim metrosunda bulunan sporcu, antrenör ve dublör Feray Açıkgöz, bir erkek turistin bulundukları metroda gizli şekilde kadınların fotoğrafını çektiğini fark etmişti. Kısa sürede turistin tacizine müdahalede bulunarak turisti dövdü. O anları anlatan sporcu Feray Açıkgöz açıklamasında ''Metroda birinin bizi çektiğini fark ettim ve ayağa kalktığımda telefonunda bizim fotoğraflarımızı gördüm. O kişiye tekmeler, yumruklar attıktan sonra oturduğu yere çıkıp kaşını patlatmışız. Hatta kolumda bir eziklik oldu ne kadar sert vurduysam artık. Buna rağmen vurmaya devam ettim. Bu defa çok sert kayaya çarptı bundan sonra da böyle olacak. Yine olsa yine yaparım” şeklinde belirtmişti.

Ümit Özdağ İle Buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaşadığı bu duruma sessiz kalmayıp tepkisini gösteren Feray Açıkgöz ile İstanbul’da buluştu.

Sosyal medya hesabından bu buluşmayla ilgili paylaşım yapan Özdağ, “Kendisini taciz eden Libyalı lümpene gereken dersi sert şekilde veren Sevgili Feray ile İstanbul'da buluştuk. Olayı kendisinden dinledim. Bütün Türk kadınlarına umut ve örnek olan Feray'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili Türk kadınları lütfen kendi ülkemizde tacize boyun eğmeyin, korkmayın. Gereken dersi verin” dedi.