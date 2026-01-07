Kentsel dönüşümü hızlandırmak için hayata geçirilen yeni düzenleme, mülk sahiplerini doğrudan etkileyen kritik değişiklikler getiriyor. Deprem riski bulunan bölgelerde yürütülen dönüşüm projelerinde bürokrasiyi azaltmayı amaçlayan sistem kapsamında, fiziki tebligatlar kaldırılarak tüm bildirimler artık e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Fiziki Tebligat Yerini e-Devlet Bildirimine Bıraktı

Yeni düzenleme ile kentsel dönüşüm kapsamındaki binalarda alınan kararlar ve süreçle ilgili tüm bildirimler, hak sahiplerinin e-Devlet hesaplarına iletiliyor. Önceden aylar sürebilen tebligat sürecinin, dönüşüm projelerinin önünde en büyük engellerden biri olduğu vurgulanırken, dijital sistemle işlemlerin hızlanması hedefleniyor.

15 Günlük Kritik Süre Öne Çıkıyor

Düzenlemenin öne çıkan özelliği, hak sahiplerine tanınan sürenin kısalığı oldu. e-Devlet üzerinden iletilen tebligatı 15 gün içinde görmeyen, onaylamayan veya dönüşüm kararına katılmayan mülk sahiplerinin arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa sunulabilecek. Tebligat askı süresinin sona ermesinin ardından, sürecin geri dönüşünün oldukça güçleştiği belirtiliyor.

Satış Süreci Nasıl İşleyecek?

ATV Haber’e konuşan Avukat Çiğdem Kezer, yeni sistemin oluşturabileceği risklere dikkat çekti. Kezer, tebligatı görmeyen veya sürece katılmayan mülk sahiplerinin arsa paylarının belediye tarafından satışa çıkarılabildiğini söyledi.

Kezer, satış sürecini şu şekilde açıkladı:

“Vatandaş tebligatı görmez veya sürece katılmazsa, ilgili pay belediye tarafından satışa sunulabiliyor. Satış, 15 gün süreyle askıda tutuluyor ve bu süre içinde itiraz hakkı tanındıktan sonra gerçekleştiriliyor.”

Paylar Üçüncü Kişilere Devredilebilecek

Dönüşüm kararına katılmayan maliklerin payları, belediye tarafından diğer paydaşlara veya üçüncü kişilere devredilebilecek. Uzmanlar, askı süresinin tamamlanmasının ardından yapılan işlemlerin hukuki olarak ilerlediğini ve sürecin hızla sonuçlandığını belirtiyor.

Mağduriyet Yaşanmaması İçin Uyarı

Yasal değişikliklerin amacının, geçmişte yaşanan mülkiyet uyuşmazlıklarını sona erdirmek ve kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşanan tıkanıklıkları aşmak olduğu ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, tebligatın fark edilmemesi halinde mülk sahiplerinin rızası dışında satışla karşılaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu nedenle, kentsel dönüşüm kapsamındaki binalarda yaşayan vatandaşların e-Devlet bildirimlerini ve belediye duyurularını düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği vurgulanıyor.