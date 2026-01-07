Kaza saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kavşaktan dönüş yapan sürücü Müjgan D.(73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücüsünün panik yaparak gaza basmasıyla kontrolden çıktı.

Hızlanan araç refüjden geçip karşı yönden gelen sürücü Özhan Ö.(42) yönetimindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete hızla çarpıp, kaldırıma çıkarak durdu. Araçtan fırlayan parçalar bir işyerinin camını da kırdı. Kaza sonucu olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücüler, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın motosiklete çarpıp kaldırıma çıktığı ve kazanın ardından vatandaşların yardıma koştukları görüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.