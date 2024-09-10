İnegöl'de arkadaşları tarafından doğum gününde çok sevdiği Galatasaray'lı futbolcu Mauro İcardi baskılı forma hediye edilen down sendromlu genç, İcardi'nin yanısıra tüm futbolcularla buluştu. Dün akşam oynanan İzlanda maçında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, gollerini İnegöllü down sendromlu Abdulkadir'e armağan etti.

Down sendromlu Abdulkadir, Galatasaray'a ve oyuncu İcardi'ye büyük sevgi besliyor. Bunu gören mahalle sakinleri gençleri, özel gence sürpriz yaptılar. Galatasaray'lı futbolcu Mauro İcardi baskılı formayı satın alan gençler, Abdulkadir'i parka çağırdılar. Parka gelen özel genç, formayı görünce büyük sevinç yaşadı. Formayı giyen Abdulkadir, İcardi'nin gol sevincini de yapmayı ihmal etmedi.

GALATASARAY FUTBOLCULARIYLA BİRARAYA GELDİ

Sosyal meydada paylaşılan video büyük ilgi görünce özel çocuk Abdülkadir Karadeniz, bir hayırsever sayesinde Galatasaray futbolcuları ve Teknik Direktörü Okan Buruk'la görüştü. Çok sevdiği İcardi ile görüşen Karadeniz, büyük mutluluk yaşadı.



GOLLERİNİ ONA ARMAĞAN ETTİ

Dün akşam oynanan İzlanda maçında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu, gollerini İnegöllü down sendromlu Abdulkadir'e armağan etti. Maçın ardından açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, "Geçen hafta Abdulkadir kardeşimiz Galatasaray idmanımızı ziyaret etmişti. Benden bir ricası olmuştu. Eğer gol atarsam armağan etmemi istemişti. Bugün attığım goller hepsi Abdulkadir'e armağan olsun" dedi.