Son günlerin en çok tartışılan konularından biri, Savunma Sanayi için fon oluşturma amacıyla limiti 100 bin lira üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık katkı payı alınmasına ilişkin tasarıydı. Bu tasarının Meclis'te görüşülmesi planlanmış, ancak daha sonra yeniden görüşülmek üzere ertelendiği duyurulmuştu.

TEKLİF TAMAMEN ÇEKİLDİ

AK Parti kaynaklarından gelen bilgilere göre, savunma sanayi fonuna yönelik katkı payı alınmasını öngören düzenlemenin yeniden gündeme getirilmeyeceği belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK: "BÜTÇEYE TEK KURUŞ GELMEYECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemeyle ilgili olarak, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek; tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirilerini dikkate alır." ifadesini kullanmıştı.

Düzenlemenin detaylarına göre, vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine sunulan beyannamelerden ve sosyal güvenlik kurumlarına verilen belgelerden damga vergisi alınacak, yıllık gelir vergisi beyannamesinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katkı payı alınacağı öğrenilmişti.

Ayrıca, aynı amaçla tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde ise işlem yapılan kişi adına 375 lira katılma payı alınması öngörülmüştü.