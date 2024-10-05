Keşan DOÇEK (Doğa Çevre ve Kültür Derneği) tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen “Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali”, dün başladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nde toplanan bisikletçiler, burada kayıt yaptırdıktan ve öğle yemeği yedikten sonra pedal çevirmeye başladı.

Bisikletçileri Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı ve bacı CHP’li ilçe yöneticiler ile AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural, önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile bazı AK Parti’li ilçe yöneticileri ziyaret etti.

Festivalle ilgili konuşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, ilk amaçlarının kazasız ve sorunsuz bir festival geçirmek olduklarını dile getirdi.

HAKAN EŞME

Her yıl olduğu gibi bu yılda da güzel bir festival geçirmek istediklerini dile getiren Eşme, gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelen bisikletçi misafirleri rahat ettirmek, iyi ortam sağlamak ve güzel bir sürüş yaptırmak için ellerinden gayreti göstereceklerini vurguladı.

Hakan Eşme son olarak festivale katılan bisikletçiler ile destek olanlara teşekkür etti.

Yurt dışından gelen bisikletçiler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BULGARİSTAN’DAN ZDRAVKO VASİLEV…

Arkadaşlarıyla birlikte Bulgasirtan’ın Varna kentinden gelen Zdravko Vasilev, Çorlu’dan bir arkadaşı vesile ile ilk kez festivale katıldığını belirterek, “Saros’da ilk kez bisiklet süreceğim. Daha önce Çanakkale’de bir sürüşüm olmuştu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel karşılandık. Konaklamamız, yemeğimiz çok güzeldi. Keşanlıların iyi bir misafirperver olduğunu gördük. Emeği geçen herkeste teşekkür ediyorum.” dedi.

İNGİLTERE’DEN GÜLCAN GÜL

30 yıl önce İstanbul’dan gittiği İngiltere’nin Londra şehrinden gelen Gülcan Gül de festival ortamını güzel bulduğunu ifade ederek, “Londra’da bir okulda çalışıyorum. Bisiklet sürmek için geldim. Buraları biliyor ve tanıyorum. Festivali kaçırmak istemedim. Gösterilen ilgi ve alaka çok güzel. Herkes, yakından ilgileniyor. Düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı veren herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

ALMANYA’DAN ZÜBEYDE GRUDMANN…

Almanya’dan gelen ve Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali’ne 3. kez katıldığını vurgulayan Zübeyde Grudmann da 3 yıl önce katıldığı DOÇEK festivaline her yıl geldiğini ve bundan sonraki yıllarda da katılmaya devam edeceğini söyledi.

Normalde eşiyle birlikte festivale katıldığını ancak bu yıl eşinin bazı işleri nedeniyle gelemediğini kaydeden Zübeyde Grudmann, şunları söyledi: “Eşimi bırakıp geldim. Bu festivali kaçırmak istemiyorum. Aylar öncesinden işlerimi bu festivale göre ayarlıyorum. Çoğu insanlar Türkiye’ye yaz aylarında ya da dini bayramlarda geliyor ancak ben DOÇEK Festivali’nde geliyorum. Bisikleti çok seviyorum. Burada arkadaşlarla birlikte bisiklet sürmek için çok heyecanlıyım. Burada her şey çok güzel. DOÇEK ailesi o kadar çok iyi bir şekilde bizle ilgileniyor ki nasıl anlatsam bilemiyorum. Birçok yerden gelen bisikletçi arkadaşlarla burada birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bundan sonra da her sene gelmek istiyorum. Yeter ki festival devam etsin. Bizleri ailesinden biri olarak gören DOÇEK ailesine ve festivalin düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum.”

Bisikletçiler daha sonra Mehmet Gemici Cennet Bahçesi’nden hareket ederek Kurtuluş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, İsmail Saraç Caddesi ve Anafartalar Caddesi boyunca Keşan içinden geçerek parkurlarına devam etti.

Festivale; Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere ve Almanya dışında yurdun dört bir yanından yaklaşık 250 bisikletçinin katıldığı belirtildi.

Bisikletçiler, 4-5-6 Ekim 2024 tarihleri arası Keşan DOÇEK tarafından özel olarak hazırlanmış dağ bisikleti parkurlarında ve arazide yaklaşık 160 km. pedal çevirmenin keyfini yaşayacaklar.

Keşan’dan başlayacak olan festival güzergâhı içinde 3 gün boyunca ‘Mercan-Dişbudak-Yeşilköy-Beyköy-Suluca-Erikli-Danişment-Koruklu-Mecidiye’ köylerinden geçilecek. Bisikletçilerin bu yılki kamp alanı ise Yayla Sahili olacak.