Göreve yeni gelen Keşan Kent Konseyi yönetim kurulu ziyaretlere devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yönetim Kurulu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Halk Kütüphanesi ziyaretlerimizi gerçekleştirdi.

Keşan Kent Konseyi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'a, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Gül Yüce'ye ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Çiğdem İzci Gazel’e 'e kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve nazik misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada “Keşan Kent Konseyi Yönetim Kurulu olarak kentimize hizmet veren kurumlarımız ile işbirliğimiz ve kent yaşamımıza katkı sunacak olan önerilerimizi, değerlendirmelerimizi ve çalışmalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz.” denildi.