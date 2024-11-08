Edirne'nin Keşan ilçesine düzenlenen bir operasyonda, E. İ. isimli şahsın üzerinde 103 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Yeni Mescit Mahallesi Fener Sokak'ta durdurulan E. İ. adlı şahsın üzerinde yapılan aramada, 103 adet sentetik ecza olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

Emniyet güçleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle ilgili ihbarları 155'i arayarak bildirmeleri için vatandaşlara çağrıda bulundu.