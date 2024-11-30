Edirne İl Genel Meclisi’nin 2025 yılı bütçesi 1 milyar TL olarak kabul edildi. Keşan’a bütçeden 50 Milyon ayrıldıErdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

CHP Edirne Keşan İlçe Başkanlığı’nda İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı ile basın toplantısı yapıldı. Saat 14.00’te parti binasında gerçekleşen toplantıya; CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İl Genel Meclis Üyeleri Sezgin Gündoğdu, Aladdin Öztürk, Vedat Koyuncu, Mehmet Güneş Yılmaz, CHP Yönetim kurulu üyeleri Esen Şentürk, Onur Gezer ve Muzaffer Özcan ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Öztürk, şunları söyledi. “Uzun bir çalışma sonunda 2025 yılı il genel meclis bütçesi kabul edildi. Dün onaylandı ve 1 Milyar lira olarak karara bağlandı. Bu bütçeden Keşan’a düşen payı 50 milyon seviyelerinde. Bütçenin dağılımı daha çok, kanalizasyona yönelik, biliyorsunuz geçen yıl bölgede bir kuraklık yaşadık. Özellikle ayçiçeğimde verim çok daha düştü. Kapalı devre sulama sisteminin önemi anlaşıldı. İki bin alan daha kapalı devre sulama sistemine dahil olacak. Kadıköy’de 1.5 kilometre sulamada onarım çalışması vardı. Buranın onarımı da 2025 yılı yatırım programına alındı. Burası da 1.500 dekarlık bir alana sulama yapacak. Çamlıca Köyü göletimiz var. Göletten içme suyu talepleri vardı. Bu da 2025 yılı yatırım programına alındı. Çamlıca Köyü de bundan sonraki süreçte içme suyu programı yaşamayacak. Çobançeşme Köyümüz de isale hattının yenilenmesi kararı alındı. Çobançeşme Köyümüzün de hem isale hattı hem de su kanalı yapılacak. Biliyorsunuz ki Sultanköy'den başlayıp, Lalacık ve Altıntaş'a kadar giden su şebekehattımız var. Buraya GES programı, buranın elektrik maliyeti yüksekti dolayısıyla bu maliyet suyun fiyatlandırmasına da olumsuz yönde yansıyordu. dolayısıyla bu bölgeye de bir GES projesini uygulanarak bu artışların önüne geçmiş olacağız. Bunun dışında kanalizasyın demiştim Küçükdoğanca Köyü’müzün kanalizasyon talebi vardı. Bunu da 2025 yılı yatırım programına dahil ettirdik. Maltepe Köyü’nün de kanalizasyon talebi vardı. 500 metrelik kanalizayon talebini de 2025 yatırım programına dahil edildi. Dişbudak Köyü İçme Suyu hattı, Barağı, Orhaniye’de bir su rezervi çıktı. Şebekeye bağlayarak Barağı veya Suluca’ya verebilir miyiz diye bir düşünce içine girildi. Benim genel olarak size söyleyeceklerim bunlar.Tarımsal hizmetlerle ilgili projeler böyle. Özel idare’nin ekipmanları oldukça eski yenilenmesinde fayda var. Araçların bakımı onarımı ciddi masraf tutuyor. Kiralama yoluna gidiyor Özel İdare bu da bütçemizin önemli bir kalemini oluşturuyor. Özel İdare’ye bağlı araç gereç satın alınması yoluna gidiyoruz. Bun için 200 milyon bütçe ayırdık. Bu bütçenin 100 milyonu araçlar için geri 100 milyonu sıcak asfalt konusunda kullanılacak.”

Öztürk’ten sonra söz alan Vedat Koyuncu da “20 iş gününden bu yana bütçe görüşmelerinin bugün itibariyle sonuna geldik. Ayağımızın tozuyla en son kararlarımızı aldık ve Keşan halkının karşısına çıkmış bulunmaktayız. Yıllardır bugüne kadar yapılamayan Keşan-Küçükdoğanca yoluna sıcak asfalt olarak başlıyoruz. Bunun içerisinde kanalizasyon yapımına da bu yıl 3 kilometre olarak başladık. Beyköy, Danişment, Şabanmera arasında yarım kalan 3 kilometre sıcak asfalt çalışmamız olacak. Bunları Haziran ayına kadar da bitirmeye çalışıyoruz. Sezon başlamadan o yoğunlaşan yazlık misafirlerimiz gelmeden bu yolları bitirme niyetindeyiz. Bununla birlikte Boztepe-Akçeşme arasında yolu çok kısaltan 2 kilometre bir yolumuz var. Akçeşmeliler çok dolanıyordu, öğrenciler için çok zor oluyordu. Onu da bu kapsamı aldık, burası da 1 kat asfalt kaplama olacak. Stablize yolları asfalt yola çeviriyoruz, aynı şekilde Sazlıdere köyü içi çalışamalrdan dolayı bozuldu. Sazlıdere köy içine de bir buçuk kilometre asfalt çalışmasını başlatıyoruz. Bir bozuk yollarımız var Pırna köyün bir bağlantı yolu var, Keşan Gökçetepe arasında olan bağlantı yolunu yapıyoruz. Yeşilköy'ün köy içi çok kötüydü, artık traktör gidemeyecek noktaya gelmişti orasını da bu kapsamda bütçenin içerisine dahil ettik. Orhaniye’nin köy içi yol çalışması var. Onu da hayırlısıyla bu yıl tamamlamak niyetindeyiz. Ben bu aldığımız kararların Keşan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda Aladdin ağbi biraz önce bahsetti biraz. Araç parkı yenileniyor, bu hizmetlerin daha hızlı gelmesini sağlayacak. Bu araç parkımız Keşan işletme şefliğinde yenilenecek. Bu araçlar sadece Keşan değil Enez ve İpsala ya da hizmet verecek. Keşan’a 51 milyon ayrıldı. Bu 1 milyar içerisinde genellikle personel giderleri yer alıyor. Yatırım olarak en yüksek payı Keşan aldı diye söyleyebiliriz, 68 milyon Edirne merkez bütçesi. Keşan’ımıza hayırlı olsun. Bu süreçte 4 tane il genel meclis üyesiyiz. Hep birlikte bütünlük içerisinde bu çalışmaları yaptık, ben çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim”

Koyuncu’dan sonra konuşan Sezgin Gündoğdu’da “2025 yatırım programımızın bölgemize ilçemize köylerimize hayırlı olmasını diliyorum herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Gündoğdu’dan sonra konuşan Mehmet Güneş Yılmaz’da “2024 yatırım programı ve 2025 bütçesi için bir aydır Edirne'deyiz. Bölgemiz için çalıştık, bütçeleri yaparken sadece Keşan için değil, tüm Edirne’ye bakılşdığı için kısıtlı kaynaklara birçok şeyi halletmeye çalışıyoruz. Önümüzde bir kuraklık sorunu var. Bu su kayıplarını engellemek için buna daha ağırlık verdik. Ben bütçenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Umarım yararlı olur yapmaya çalıştıklarımız, şimdiden burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Basın toplantısında Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Demir’in, Keşan’da bazı köylerde taşıma ihalesinin yapılmadığını ve bu öğrencilerin mağdur olduğu şeklindeki sorusunu cevaplandıran Aladdin Öztürk şunları söyledi “Taşımalı eğitim ile ilgilil 11 köyde taşıma ihalesi yapılmamış. Bu öğrenciler ile ilgili mecliste önerge verdik. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 11 köyden 72 öğrencinin taşıma ihalesini yapmamış. Öğrenci velileri bir şekilde aileler sorunu çözmüşler. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11 köyde taşımalı eğitim ile ilgili ihaleyi niçin yapmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Umarım b,ir dahaki dönemde bu tür aksaklıklar yaşanmaz. Çocuklarımızın da eğit,im hakkını güvence altına almış oluruz”

Demir’in daha sonra; “Asgari Ücret Komisyonu 10 Aralık’ta toplanacak. Sizin de asgari ücret ile ilgili görüşünüz nedir? “ ve “CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruşturma başlatıldı” bu konuda ne diyorsunuz şeklindeki sorularını cevaplandıran CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır’da şunları söyledi.” Asgari ücret olarak genel başkanımızın bir söylemi var. Asgari ücret beklentimiz 30 binden az olmaması biz bunun altında yokuz diyor. Asgari ücretin 30 binden aşağı olmamasını düşünüyoruz. Ülkemiz ciddi bir enflasyon yaşıyor. Dünde Edirne’de bir ekonomi ile ilgili etkinliğimiz vardı. Esnafımızı gezdik, herkes dert yanıyor. Edirne’yi gezdiğimizde in cin top oyunuyordu. Cumartesi, Pazar gelecek Bulgar vatandaşlarına bel bağlamış Edirne esnafı. Bu sıkıntılar yaşanırken de asgari ücreti komik bir rakamda tutmak hiç hoş değil. Beklentimiz 30 biz bunun altında yokuz. Genel başkanımız hakkında soruşturma başlatıldı. Takip ediyoruz. Artık şaşırmıyoruz, bunla kaybedeceklerini anladılar. İlk seçimde biz bunları göndereceğiz. Sandıkta kazanamayacaklarını anlayınca bütün zorlukla başvurmaya başladılar. Anlı şanlı, teğmenler hapse atılıyor ordudan atılıyor. Daha önce de yapmışlarıdı. Bunlar teröristbaşını meclise çağırıyorlar. Bunları ilk seçimde göndereceğiz.”