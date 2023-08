Keşan Belediyesi'nde çalışan DİSK Genel İş Sendikası'na üye 51 sözleşmeli personel, yapılan toplu iş sözleşmesinde yer alan seyyanen zammın kendilerine yansıtılmadığını iddia ederek, hakkını talep etmek için dün yine bu kez aileleri ile birlikte Keşan Belediyesi önünde toplanarak hakları için seslerini yükseltti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplu iş sözleşmesinin Mart 2023 tarihinde imzalandığı belirtilen eylemde DİSK/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Keşan Belediyesi DİSK Genel İş Temsilcileri Kamil Tunca, Murat Karavil ve işçilerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

Bilindiği gibi 51 sözleşmeli personelin 8 Ağustos 2023 Salı günü gerçekleştirdilen eyleme katılmalarının ardından, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 9 Ağustos Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısı ile iddialara cevap vererek, bundan sonra Salim Şen ile masaya oturmayacağını ve İşçilerin galeyana getirilmeye çalışıdığını belirten bir cevap vererek “Doğru olmayan çok şey var. Salim Şen’i basın toplantısına davet ettim, gelemeyeceğini söyledi. Biraz daha araştırdığımda da Salim Şen’in DİSK’te, Ankara’da önümüzdeki hafta seçimleri varmış. Yazıktır günahtır bunlarla vakit geçirilmez. Bu doğru bir yöntem değil. DİSK’e, işçilere, Ankara’ya iyi görünmek için belediyemizin kadrolu işçilerine oyun oynamış. Bu da doğru değil. Kendisini kınıyorum. Sendika konusunda bundan böyle sadece belediyemizdeki temsilciler ile muhatap olacağım. Gereğini yaparız.” şeklinde konuşmuştu.

Başkan Helvacıoğlu ayrıca Salim Şen’i suçlamıştı.

Yaklaşık 80’e yakın işçi ve ailelerinin çoluk çocuk katıldığı toplantı Keşan Belediye Binası önünde gerçekleştirildi.

DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen ile DİSK Genel İş Keşan Belediyesi İş yeri temsilcileri Kamil Tunca ve Murat Karavil’in katıldığı toplantıda “Direne direne kazanacağız. İnadına sendika inadına DİSK” sloganları atıldı.

Şen burada yaptığı açıklamasında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun Toplu-Sözleşme imza masasında açıkça ifade etmesine rağmen kendilerine verilmeyen seyyanen zammın derhal uygulanmasını talep ettiğini anımsatarak, "Bu zam bizim en doğal hakkımızdır, bizleri sokağa itmeyin, mahkeme kapılarına sürüklemeyin diye uyarmıştık. Ancak görüyoruz ki bu demokratik hakkımızı kullandığımız basın açıklamamızın ve yarım günlük iş bırakma eylememizin ne kadar haklı ve bizlerin ne kadar kararlı olduğunu sayın başkan anlamamış ya da anlamak istememiştir. Sayın Helvacıoğlu konuyu bambaşka yerlere çekmiş, bizleri tehdit etmiş, abartılı rakamlarla bizi halka şikayet etmiştir. Bizler Keşan Belediyesinin kadrolu işçileri olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz, seyyanen zam bizim hakkımız ve sizin de bize sözünüzdür derhal sözünüzü yerine getiriniz ve hakkımız bize teslim ediniz" çağrısında bulundu.

Geçen yıl bizleri sadece yüzde 26 zamma mahkum eden, aylarca ara zam talebimizi oyalayan ve sonunda reddeden Belediye Başkanı ve yönetiminin bu yılda bizi 17,55 zam ile geçiştirme çabasında olduğnu kaydeden sendika temsilcileri, "Biz buna artık suskun kalmayacağız ve her şartta, her platformda sesimiz yükseltecek ve hakkımızı arayacağız. Bizlere karşı kalbi kuruyan, sesimize kulak tıkayan bu anlayışı her alanda ortaya saçacağız. Baskılarınıza boyun eğmeyecek, tehditlerinizden korkmayacağız" dedi.

Eylemde "Zafer direnen emekçinin olacak", "Birleşen işçiler asla yenilmez" mesajları verildi.