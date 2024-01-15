Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri köy okullarında öğrenci servislerini denetleyerek sürücüleri bilgilendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçları kontrol edilerek denetlendi.

Ayrıca, eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olaya sebebiyet vermeden taşımalı eğitime devam edilmesinin sağlanması amacıyla Temel Trafik Konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı.