Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinden Sanayi Kavşağı’nı kullanarak Gelibolu yönüne dönüş yapan N.T. yönetimindeki 22 ACL 746 plakalı otomobil ile Mezbaha İşletmeciliği istikametinden çarşı merkezine gitmek için kavşağa giriş yapmak isteyen B.K. yönetimindeki 22 T 4150 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari takside yolcu olarak bulunan S.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.