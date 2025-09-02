Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) akademik, sanatsal ve sportif alanda öne çıkan öğrenciler için başlattığı "Pusula Başarı Bursu" başvuruları devam ediyor. Burs başvuruları 7 Eylül’de sona erecek.

TÜRGEV tarafından gençlerin akademik, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Pusula Başarı Bursu" programı için 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvurularını almaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini temel alan burs programı, yalnızca akademik başarıyı değil, sanatsal ve sportif alanda öne çıkan öğrencileri de kapsıyor. Sadece burs değil, yol arkadaşlığı TÜRGEV yetkilileri, bursun yalnızca maddi katkıdan ibaret olmadığını, öğrencilerin üretme, düşünme ve başarma süreçlerinde yanında olmayı hedefleyen bütüncül bir destek programı olduğunu belirtiyor. "Pusula Başarı Bursu", bugüne kadar New York Üniversitesi’nden Münih Teknik Üniversitesi’ne, Koç Üniversitesi’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne kadar uzanan geniş bursiyer ağıyla hem Türkiye’de hem yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin destekçisi oldu.

Akademik ve alan bazlı başarı destekleniyor

Burs programı, yüksek akademik başarıya sahip olmanın yanı sıra farklı alanlarda kendini kanıtlamış öğrencileri hedefliyor. Bu kapsamda, QS Dünya Sıralaması’nda ilk 500’de yer alan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, QS sıralamasına göre Türkiye’nin ilk 10 üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 10 bine giren adaylar başvuru yapabiliyor. Ayrıca, sanat veya spor alanında belgeyle kanıtlanabilir ulusal ya da uluslararası başarıya sahip bireyler ile milli sporcular da programa dahil ediliyor.

Son başvuru tarihi 7 Eylül 2025

"Pusula Başarı Bursu"na başvurular, TÜRGEV’in resmi web sitesinden online olarak yapılabiliyor. Başvurular için burs yönergesini inceleyebilirsiniz.

"Sen yeter ki üret, düşün, başar - Pusula seninle!" mesajıyla gençleri cesaretlendiren program, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. 29 yıllık deneyimiyle Türkiye genelindeki binlerce gence destek veren TÜRGEV’in bu yılki burs başvuruları, 7 Eylül 2025 Pazar günü sona erecek.

Bursiyerler ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan başarılara imza atıyor

TÜRGEV bursiyerleri, son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da önemli başarılara imza atıyor. Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Reyyan Çifci, dünyanın en prestijli bilim yarışmalarından biri olan Regeneron ISEF 2025’te genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu. Çifci’nin, kronik yara iyileşmesini sensör teknolojisiyle analiz eden projesi, yenilikçi yaklaşımı sayesinde jüri tarafından ödüle layık görüldü. Öte yandan, 2025-YKS sonuçlarına göre TÜRGEV yurtlarında sınavlara hazırlanan 114 öğrenci Türkiye genelinde dereceye girerken, Kartal yurtlarında 11 öğrenci ilk binde, 33 öğrenci ise ilk 10 bin içinde yer aldı. Silopi GİF Merkezi’nden 3 öğrenci de yine ilk 10 bin içerisine girerek dikkat çekti.