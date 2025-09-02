Bilecik’te yaz spor okulları kapsamında gerçekleştirilen badminton kursu, renkli anahtarlıklarla sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs, temel badminton eğitimleri alan öğrenciler, final etkinliği kapsamında badminton toplarını renkli aksesuarlarla süsleyerek kendi el emeği anahtarlıklarını yaptı. Renkli ve eğlenceli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de kursun anısına kendilerine özel hatıralar hazırladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, onları spora yönlendirmek ve sosyal becerilerini geliştirmek. Badminton kursumuzda da hem spor hem de keyifli bir etkinlik bir araya geldi" dedi.