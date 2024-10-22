Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin dron destekli yaptığı şok uygulamasında, 349 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada 349 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 136 araç da kontrol edildi. Uygulamada, aranma kararı bulunan B.G. ve C.K. yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptığı P.T.’den 12 sentetik ecza, M.K.’den ise 0,56 gram bonzai ile 0,39 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Uygulamada, 1 motosiklet trafikten men edilirken, 12 araç ve sürücüsüne de çeşitli maddelerden toplamda 76 bin 167 TL idari para cezası uygulandı.