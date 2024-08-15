Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden Keşan istikametine giden F.H.A. yönetimindeki 37 ADA 336 plakalı otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı’na geldiği sırada beton refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, Dr. Sadık Ahmet Kavşağı’ndaki dönel kavşağın beton bariyerlerine çarptı. Kazada, yerlerinden çıkan otomobilin motoru ve lastiği metrelerce ileriye fırlarken F.H.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan F.H.A. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.