Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşanan olay sonrasında ortaya çıkan şüpheli durum, emniyet güçlerince araştırılmaya başlandı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında 'güvenilirliği kötüye kullanma' suçundan işlem başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Alınan bilgiye göre, 2007 yılında vefat eden bir kadının eşyaları, kayınbiraderi ve eltisi tarafından verilmesine rağmen geri alınamadı.

Müşteki olan eş, eşyaların içerisinde 8 adet altın bilezik, 35 adet çeyrek altın ve bir cep telefonu olduğunu belirtti.

Olayla ilgili şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler H.K. ve G.K. hakkında güvenilirliği kötüye kullanma suçundan işlem başlatıldı.