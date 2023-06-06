Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 Yılı Hac Organizasyonuyla hac farizasını yerine getirmek isteyen hac yolcuları için Edirne Keşan'da İki Şerefeli Çarşı Camii'nde uğurlama programı düzenlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez ilçelerinden toplam 31 hacı adayının uğurlandığı programda adaylar ve yakınları duygulu anlar yaşadı.

Program sabah namazının kılınmasının akabinde Keşan Müftülüğü din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim, ilahi, kaside ve telbiyelerle devam etti.

İstanbul 36.Kafile olarak Suudi Arabistan'a gidecek olan hacı adaylarına kafile başkanı olarak Uzunköprü Müftüsü Engin Çiçek rehberlik etti.

Uğurlama programında konuşan Keşan Müftülüğü Şube Müdürü Remzi Eralp, hacı adaylarını tebrik ederek; Hz. Muhammed'in ahlâkı, Hz Ebubekir'in sadakati, Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Osman'ın hayası ve Hz Ali'nin şecaatıyla bezenerek dönebilmeyi nasib etmesini diledi.

Program helalleşme ve dua ile sona erdi.

Hacı adaylarının 8 Temmuz'da yurda dönüş yapması bekleniyor.