Keşanlı Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini sürdürürken Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

Prof. Dr. Arda Aydın, eğitim hayatını Keşan Cumhuriyet Ortaokulu, Keşan Endüstri Meslek Lisesi, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde; devamında ise yüksek lisansını, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim dalında ve doktora eğitimini ise Katholieke Universiteit Leuven, Faculty Of Bioscience Engineering, Department Of Biosystems Engineering, Belçika’da tamamladı.

Birçok uluslararası ve ulusal projeleri, yarışmalarda ödülleri ve patenti bulunan Prof. Dr. Arda Aydın, Mümin Aydın ve Zeynep Aydın oğlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.