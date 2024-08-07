29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Keşanspor Olağanüstü Kongresi’nde göreve gelen yönetim kurulu önceki akşam görev bölümünü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Basın Sözcüsü Cihan Yumurtacı’nın yaptığı açıklamaya göre görev bölümü şöyle gerçekleşti

Başkan : Nevruz Kaldı

Başkan Yardımcısı : Fehmi Aksal

Başkan Yardımcısı: Umut Yavaş

Başkan YardımcısI : Raşit YILDIRIM

Başkan Yardımcısı : Hasan Önol

Alt Yapı Sorumlusu : Sadun İrcan

Sekreter: Can Meriç

Sayman : Egemen Lofçalı

Genel Kaptan : Zafer Karakaş

Basın Sözcüsü : Cihan Yumurtacı

Hukuk İşleri : Kubilay Öztürk

Öte yandan görev bölümünün ardından 2024/2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılım kararı alındığı ve BAL ‘ katılım bedelinin yatırıldığı ve evraklarında federasyona gönderileceği açıklandı.