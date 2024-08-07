29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Keşanspor Olağanüstü Kongresi’nde göreve gelen yönetim kurulu önceki akşam görev bölümünü gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Basın Sözcüsü Cihan Yumurtacı’nın yaptığı açıklamaya göre görev bölümü şöyle gerçekleşti
Başkan : Nevruz Kaldı
Başkan Yardımcısı : Fehmi Aksal
Başkan Yardımcısı: Umut Yavaş
Başkan YardımcısI : Raşit YILDIRIM
Başkan Yardımcısı : Hasan Önol
Alt Yapı Sorumlusu : Sadun İrcan
Sekreter: Can Meriç
Sayman : Egemen Lofçalı
Genel Kaptan : Zafer Karakaş
Basın Sözcüsü : Cihan Yumurtacı
Hukuk İşleri : Kubilay Öztürk
Öte yandan görev bölümünün ardından 2024/2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılım kararı alındığı ve BAL ‘ katılım bedelinin yatırıldığı ve evraklarında federasyona gönderileceği açıklandı.