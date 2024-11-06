Edirne'de Keşanspor, Bozüyükspor maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 9.grubunda geçtiğimiz hafta kendi sahasında Karamürselspor ile karşılaşan ve bu maçtan 1-0 galibiyetle ayrılarak ilk 3 puanı ve galibiyetini kazanan Keşanspor bu haftada yine kendi sahasında oynayacağı Bozüyük Vitraspor maçı için çalışmalara Antrenör İsmet Çelen nezaretinde devam ediyor.

İsmet Çelen nezaretinde çalışmalarına devam eden Keşanspor, haftayı da galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

Çelen, takımda morallerinin yerinde olduğunu ve bazı sakatlıkları bulunan futbolcuların da bu hafta takıma girebileceğini belirterek, “Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz bugün de yapacağımız çift kale maçından sonra, Cuma ve cumartesi günleri hafif ter idmanı ile Bozüyük Vitra maçının çalışmalarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacağız. Geçtiğimiz hafta aldığımız galibiyetin ardından moraller yerinde. Bu haftaki maçımızda da taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Onların da desteği ile bu maçı kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.