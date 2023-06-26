Keşanspor’un eski başkanlarından Tevfik Kavaklı, Kubilay Alkan ve Zafer Sarıkeçe, 2022-2023 futbol sezonunda Edirne Süper Amatör Lig’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Keşanspor’u tebrik ederek Bölgesel Amatör Ligi’nde başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor'un eski üç başkanı Tevfik Kavaklı, Kubilay Alkan ve Zafer Sarıkeçe, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de başarılar diledi.

Kavaklı, Alkan ve Zafer Sarıkeçe yaptıkları açıklamalarında, "1997/1998 futbol sezonunda 3.Lig’den düştükten sonra, Edirne Süper Amatör Lig ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden ve BAL’dan düştükten sonra 6-7 yıldan bu yana Süper Amatör Lige dahi katılmayan ve Nehir Gergin yönetiminde yeniden liglere katılan ve 2.Amatör’den başlayan Keşanspor’un 2022/2023 futbol sezonunda yıllar sonra Bölgesel Amatör Lige katılması tüm spor kamuoyunu büyük sevince boğdu. Bizler de kulübe hizmet emiş başkan olarak, bu başarıdan dolayı Keşanspor’u kutluyor ve 2023/2024 sezonunda Keşanpor’a başarılar diliyoruz. Ayrıca takımı sırtlayan ve başarıya ulaştıran Başkan Nehir Gergin’in şahsında tüm yönetim kurulu, teknik ekibi ve vefakar taraftar grubumuz ile tüm emeği geçenleri de kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.