Türkiye 3.Ligi’nde mücadele eden ve 1997/1998 sezonunda ligden düştükten sonra takımda forma giyen Keşansporlu futbolcuların geleneksel yemeği 8 Eylül Pazar günü akşamı gerçekleşecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2020 yılında pandemiden bu yana yapılmayan yemekte bir araya gelecek olan Keşansporlu futbolcular bir araya gelerek bu geleneksel yemeği devam ettirecekler.

Keşansporlu futbolcular, Keşan’da geçirdikleri o günleri unutamadıklarını belirterek “Belki de böyle bir dayanışma ve arkadaşlık hiçbir yerde görünmüyor. Hem whastsap grubumuzla arkadaşlarımızla sürekli iyi ve kötü günlerinde yanında oluyoruz. Böylece hiç bağımızı kesmedik. Bu grubumuzda Keşanspor’un başkan ve yöneticileri de bulunuyor. Pazar günkü yemeğimize Kıbrıs olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden arkadaşlarımız da gelecek. Pazar gününü iple çekiyoruz.” Dedi.

Şeref Aldanmaz da, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Meriç ve Bilgin Atlı’yı da davet etti.

Aldanmaz, bu yemeğe Keşanspor’da futbol oynamuş, başkan ve yöneticilik yapan herkesin davetli olduğunu da belirtti.

Yemek Pazar akşamı saat 19.00’da Yıldız Restaurant’ta gerçekleşecek.