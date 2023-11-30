Bgazete'nin haberine göre, tüm Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgede yeniden hayata dönüş için çalışmalar devam ediyor. Bölgede aktif bir şekilde görev yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu bir gün Melek ile kesişince Minik Melek ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş arasında özel bir bağ oluştu. Bölgeye gittiğinde her fırsatta Melek ve ailesini de ziyaret eden Başkan Aktaş’a bu sefer Melek’ten farklı bir çağrı geldi.

“Seni Çok Özledim”

Ailesinin vasıtasıyla Başkan Alinur Aktaş’a video gönderen Melek Başkan Aktaş’ı çok özlediğini ve Bursa’ya gelerek onu görmek istediğini söyledi. Melek “Alinur dede seni çok özledim, seni görmek istiyorum. Bursa’ya gelsem Alinur Dede’yi görebilir miyim? Alinur Dede eskiden çadırda kalıyorduk soğukta yatıyorduk. Senin sağladığın konteynere geldik. Artık hiç üşümüyoruz. İçi çok sıcak. Alinur dede seni çok seviyorum çok özledim.“ diyerek Başkan Aktaş’a seslenirken bu mesaj sonrasında Başkan Aktaş’ın yapacağı açıklamaya gözler çevrildi.