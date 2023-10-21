Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mezit bölgesinde meydana gelen olayda bir kadının parmağı koptu.

Edinilen bilgiye göre Güneykestane mahallesinde, bahçede baltayla odun kesen Ümit K. (52) bir anda baltayı eline vurdu. Sol elindeki parmağı kopan kadın, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın İnegöl Devlet Hastanesinde plastik cerrah olmadığı için sevk edildi. Kendisine ambulans verilmediği için tepki gösteren hastan yakınları parmağı kopan kadını özel araçla Bursa'ya götürdü.

KESİK PARMAĞI ESKİ BAŞKAN TAŞIDI

CHP Eski İlçe Başkanı Bengül Kavlan'ın akrabasının kesik parmağını poşetle hastaneden alırken, kendilerine ambulans verilmemesine tepki gösterdi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi