Eskişehir'de 25 gün önce kaybolan 64 yaşındaki şizofreni hastası Nazmi Önal'ın cesedi parçalara ayrılmış halde bulundu. Nazmi Önal, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde yaşıyordu. 26 Eylül tarihinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Ailesi ve yakınları endişelenerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ancak başlangıçta yapılan aramalarda hiçbir iz bulunamadı.

Arama çalışmaları için AFAD, jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği tarafından 50 kişilik bir ekip kuruldu. Bu ekip, Nazmi Önal'ın kaybolduğu bölgede detaylı arama çalışmalarına başladı, ancak ne yazık ki hiçbir iz veya ipucu bulunamadı.

Ancak olayın seyri beklenmedik bir şekilde değişti. Mahalle sakinleri, dün gece farklı yerlerde ceset parçaları buldu ve hemen jandarmaya haber verdiler. Jandarma ekipleri, yapılan incelemede, bulunan ceset parçalarının kayıp olarak aranan Nazmi Önal'a ait olduğunu tespit etti.

Olayın daha da ürkütücü bir boyutu, ceset parçalarının çevreye dağılmış olmasıydı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeği kullanarak bölgede detaylı bir arama yaptılar. Ceset parçaları daha sonra savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. İlk incelemede cesedin sokak hayvanları tarafından parçalandığı ve farklı alanlara taşındığı belirlendi.

Yörükakçayır Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz, kayıp olan Nazmi Önal'ın akrabası olduğunu ve 25 gündür kayıp olduğunu söyledi. Ceset parçalarının köpekler tarafından köye getirilmiş olabileceğini belirtti. Muhtar, köyde daha önce herhangi bir kavga veya anlaşmazlık yaşanmadığını, bu nedenle olayın nasıl gerçekleştiği konusunda bir bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Nazmi Önal'ın yengesi Habibe Önal ise ölüm haberini aldıkları için büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Aile, Nazmi Önal'ı bulmak için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi ve ceset parçalarının farklı yerlerde bulunmasının cinayeti düşündürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Önal'ın şizofreni hastalığına sahip olduğunu ancak kimseye zarar vermeyecek bir insan olduğunu vurguladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.