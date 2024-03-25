Kestel Belediyesi tarafından 6 bin kişinin katıldığı sokak iftarı düzenlendi.

Kestel Belediyesi tarafından Yeni Mahalle’de düzenlenen sokak iftarına 6 bin kişi katıldı. Kanuni Caddesi’nin kapatılması ve masa düzeninin kurulmasıyla geleneksel sokak iftarının yaşandığı programda Karagöz & Hacivat, semazen gösterisi ve ilahi konseri de yapıldı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, iftar programına eşi Oya Tanır ile birlikte katılım sağladı. Tüm vatandaşları gezerek Ramazan ayını kutlayan Başkan Tanır, çocuklarla da bol bol fotoğraf çektirdi. İftar saatiyle açılan oruçların ardından dua yapıldı. İftarın ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şu sözlere yer verdi.

‘’6 bin hemşehrimiz ile birlikte Ramazan ayının bereketini bu akşamki iftar soframızda paylaşıyoruz. Maşallah, bunun adı bereket, bunun adı sevgi, bunun adı kardeşlik. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. İftarımıza gelerek bu mutluluğu bizlere yaşatan siz kıymetli Kestellilere teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Kestel olarak çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Kestel’imizin sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak ve çözüme kavuşturmak için buradaydık ve burada olacağız. Kestel’imizin her kesimini kucaklıyor, herkesin hakkını koruyor ve adaletli, ahlaklı bir yönetim anlayışı ile görevimizi sürdürüyoruz. Amacımız, gayemiz belli, tek derdimiz Kestel. Bu iftar masasındaki birliğimizi koruyacak, birlikte yönetim anlayışımız ile yol yürümeye devam edeceğiz. Ettiğimiz dualar, tuttuğumuz oruçlar kabul olsun inşallah. ‘’