İnegölspor Başkanı Osman Sevim, İnegölspor'a yönelik siyasi ve bürokrasiden destek göremediğini söyledi.

Çeşitli sosyal medya hesağlarında yaptığı değerlendirmenin ardından gazetemize açıklamalarda bulunan Osman Sevim, "İnegölspor'a kendi cebimden milyonlarca lira harcadım. Belediye Başbakanından, Kaymakamdan, Ticaret Odası Başkanından söz verdikleri desteği göremedim. İnegölspor isminin başında İnegöl Mobilyası olsun diyorlar ama ortada destek yok. En büyük desteği ben verdiğim için kendi firmamın ismini (Ofishci) koyarım. Yönetim kurulu olarak bunun kararını alırız." dedi.

20 MİLYON BORÇ

İnegölspor'un yaklaşık 20 milyon TL borcunun olduğunu söyleyen Sevim, acil şekilde 5 Milyon TL'nin lazım olduğunu söyledi.

Muhabir: İBRAHİM USLU