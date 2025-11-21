Bilecik’in Söğüt ilçesinde atletizm antrenmanları gerçekleştirildi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında atletizm antrenmanları, tören alanında gençlerin katılımıyla yapıldı. Alanında uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen çalışmalar, sporcuların hız, koordinasyon, dayanıklılık ve özgüven gelişimini destekledi. Gençler antrenmanda kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, , "Enerjimizin zirve yaptığı, sporla dolu harika bir gün daha. Hem eğlendik hem de her antrenmanda kendimizi bir adım daha ileri taşıdık" dedi.