Bilecik’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kuruma bağlı kuruluş müdürleriyle bir araya gelerek, yürütülen hizmetleri değerlendirdi.

Toplantıda sunulan hizmetlerin niteliğini artırmaya, vatandaşlara daha etkin ve ulaşılabilir hizmet sunmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ileriye dönük planlamalar da yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunularak ileriye dönük planlamalar yapılmıştır" dedi.