İLAN

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede mahallesi, ada/parsel numarası, kullanım

şekli, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlardan 1. Sıradaki ihale 2886 sayılı

Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (arttırma) Usulü ile 2. sıradaki ihale aynı Kanunun 45. maddesine göre

Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.



Mahalle Ada Pafta Parsel Parsel Alanı (brüt m²) İmar Durumu Tahmini Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat tutarı Ödeme Şekli İhale gün ve saati Yeni Mah. 441 36 11.177,66 m² Belediye Hissesi Yol Alanı, ParkAlanı, Küçük Sanayi Alanı ve T2 Rumuzlu Ticaret Alanı 42.200.000,00 TL Geçici teminatı 1.266.000,00 TL Tamamı Peşin veya %25’si Peşin Kalanı 3 eşit taksitte tahsil edilecektir. 05/07/2023

Saat: 10 : 30 Derekızık Mah. 164 3 1.168,32 m² Bahçe 1.800.000,00 TL Geçici teminatı 54.000,00 TL Tamamı Peşin veya 1 Peşin Kalanı 5 eşit taksitte tahsil edilecektir. 05/07/2023

NOT: Söz Konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV den muaftır.

Geçici teminat aşağıdaki iban no ya yatırabilir.

BANKA: TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI KESTEL ŞUBESİ

IBAN NO : (TR310001500158007292521173)

1-İhaleler 05/07/2023 Çarşamba günü saat 10.30 ve 10.40 da Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.

2-İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediyemiz hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir veya satın alınabilir.

3-İstekliler, ihaleye girebilmek için ihale şartnamesinde isteklilerde aranan şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. İstekliler ihale şartnamesinde istenilen evrakları teklif dosyasında sunacaklardır.

4-İhaleye iştirak edecek olanlar, 1. sıradaki parsel için 1.000,00 TL+KDV, ve 2. sıradaki parsel için ise 250,00 TL + KDV bedel karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 10.00'a kadar Kale Mahallesi Cuma Caddesi No: 1 Kestel /BURSA adresindeki Belediye hizmet binasında bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6-Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki şartları (562,00 m² KISIM ÜZERİNDE BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR.) alıcılar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, gazete ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,

İlan Olunur.