Avrupa Şampiyonası'nda 10 ülkenin mücadele ettiği European Ladies Team Shield Championship 2026'da turnuvanın final gününde ev sahibi Malta ile karşı karşıya gelen Kadın Milli Takımı, mücadeleden zaferle ayrılarak Avrupa şampiyonluğu kazandı. Şampiyon kadroda; Deniz Sapmaz, Sude Bay, Ada Narin ve Zeynep Süalp yer aldı.

14 ülkenin yarıştığı European Men's Team Shield Championship 2026'da ise erkek milli takımı, final gününde ev sahibi Malta'ya kaybetmesinin ardından gümüş madalyanın sahibi oldu. Millileri; Can Gürdenli, İbrahim Tarık Aslan, Duhan Sazak ve Rüzgar Turgun temsil etti.

Her iki şampiyonada da sporculara milli takım antrenörleri Çağatay Ural ile İdris Topar ve Türkiye Golf Federasyonu Turnuvalar ve Teknik Standartlar Komitesi Üyesi Cüneyt Sapmaz eşlik etti.

Düzenlenen ödül töreninde Türkiye Cumhuriyeti Valletta Büyükelçiliği İkinci Katibi Can Berk Atasoy ile İkinci Katip Bora Tunçkanat da yerini aldı.