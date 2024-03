Bursa Kestel Belediyesi tarafından 2 farklı noktada düzenlenen Kadınlar Matinesi, büyük ilgi gördü.

Kestel Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlemiş olduğu kadınlar matinesi etkinliği büyük ilgi gördü. Çilek Sosyal Yaşam Merkezi’nde ve Toplu Konutlar Düğün Salonu’nda gerçekleşen 2 farklı etkinliğe yaklaşık 3 bin kadın katıldı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da etkinliklere eşi Oya Tanır ile birlikte katılım sağladı. Grup Ezgi ve Piyanist Dilek’in sahne aldığı etkinliklerde kadınlar gönüllerince eğlendi.

Etkinliklerde kadınları selamlayarak salondan ayrılan Başkan Tanır, şu sözlere yer verdi:

’’Yaşamımızın her noktasında yer alan kadınlarımız, hiçbir fedakârlıktan çekinmeyerek modern Türkiye’nin oluşmasında söz sahibi olmuşlardır. Hangi koşulda olursa olsun kadınlarımız ayrı bir misyon üstlenmiş, üstlendiği bu misyonun gereklerini en üst seviyede yerine getirmiştir. Türk kadını, eğitimden, sağlığa, ev hayatından, iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getirerek modern Türkiye’nin simgesi ve Cumhuriyetin en büyük teminatı olmuşlardır. ‘Her başarılı erkeğin ardında mutlaka bir kadın vardır’ sözünde olduğu gibi, hayatımızın ilk başlangıcından son anına kadar varlıklarıyla bizleri onurlandıran, hayatımıza, geleceğimize yön veren, hayatlarının her anında büyük fedakarlıklar yapan, bizlere destek olan değerli kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."