Göğüs ağrısı nedeniyle gittiği hastanede kalp damarlarında daralma tespit edilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, anjiyo oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, göğüs ağrısı ve göğsünde yanma hissi şikayetlerinin artması üzerine akşam saatlerinde Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gitti. Kalp damarlarının birinde daralma tespit edilmesi üzerine Gürkan’a anjiyo yapıldı. İleri tetkik için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Gürkan’a bir anjiyo daha yapıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gürkan’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.