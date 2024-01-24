Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarlada kestiği ağaç üzerine devrilen bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karaköy köyü Demiraltı mevkiinde tarlada kavak ağacını kesen Refik A.’nın (65) kestiği ağaç, bir anda üzerine devrildi. Ağacın altından kalan Refik A. olay yerinde hayatını kaybetti. Refik A.’nın cansız bedeni savcının incelemelerini tamamlamasının ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, şahsın Pazaryeri’ne Bursa’nın İnegöl ilçesinden odun kesmeye geldiği öğrenildi.