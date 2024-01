Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi animasyon filmleri tavsiye listesinde, en yeni, en komik ve en çok izlenen animasyon filmlerini IMDB puanına göre sıraladık. Her ne kadar bu tür filmler için çocuk filmleri denilse de, listemizde 2021’de 7’den 70’e herkesin izlerken keyif alacağı önerilerde bulunmaya çalıştık.

Özellikle karantina döneminin uzamasıyla en az film izleyenimiz bile tam anlamıyla bir sinema tutkunu oldu çıktı. Eğer tam kapanmanın da getirdiği boş vakitle izlenebilecek tüm filmleri izlediğinizi düşünüyorsanız ve izleyebileceğiniz farklı bişeyler arayışı içerisine girdiyseniz, bu animasyon filmleri listesi tam size göre olabilir.

Dusge editörlerinin çok uzun uğraşlarla hazırladığı bu listede tam 50 animasyon filmi yer alıyor. Bazıları çocuklar için, bazıları yetişkinler için, bazıları da ailecek izlenecek olan bu filmler arasında Japon animeleri ve Netflix, DC, Marvel ve Disney Pixar tarafından yapılmış olan en iyi animasyonlar yer alıyor. İşte 7’den 70’e herkesin izlerken eğlenebileceği birbirinden keyifli ailecek izlenecek en güzel çizgi sinemalar.

50. Happy Feet “Neşeli Ayaklar” (2006)

En iyi animasyon filmleri listemizin 50. sırasında yer alan Neşeli Ayaklar, Mumble isimli kötü bir sese sahip, sevimli bir penguenin öyküsünü anlatıyor. Antartika’da yaşayan bütün penguenlerin ruh eşlerine söyledikleri birer “Kalplere Seslenen Şarkıları” vardır. Ancak sevimli kahramanımız Mumble’ın hem sesi oldukça kötüdür hem de söyleyecek bir şarkısı yoktur, bunu yapmadığı sürece gerçek aşkı bulması mümkün değildir. Mumble’ın sesi kötü olsa bile onu diğerlerinden ayıracak farklı bir yeteneği vardır, sizce bu yetenek ne?

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: George Miller

Oyuncular (Cast): Elijah Wood, Brittany Murphy, Robin Williams

Neşeli Ayaklar Benzeri Filmler:

Horton (2008)

Rio (2011)

Neşeli Ayaklar filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

49. The Willoughbys “Willoughby Ailesi” (2020)

En eğlenceli animasyon filmlerinden olan The Willoughbys, ailelerinin terk ettiği dört çocuğun yaşadıkları çerçevesinde ilerleyen bir animasyon filmidir. Dört çocuk, ebeveynlerinin kendilerini terk etmelerinin ardından, başlarının çaresine bir şekilde bakmaları gerektiğini fark ederler. Hayatta kalma çabaları ve maceralara tanık olmaya hazır olun.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Kris Pearn

Oyuncular (Cast): Ricky Gervais, Maya Rudolph, Terry Crews

Willoughby Ailesi Benzeri Filmler:

Fındık İşi 2 (2017)

Ferdinand (2017)

Willoughby Ailesi filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

48. Bolt (2008)

En iyi çocuk animasyon çizgi filmlerinden birisi olan Bolt’da, Alman Çoban köpeği olarak karşımıza çıkan Bolt, yaşamını bir TV şov kahramanı olarak sürdürmektedir. Ayrıca kendisinin bazı süper güçleri olduğunu düşünmektedir. Günün birinde çalıştığı stüdyodan istemdışı şekilde uzaklaşır ve aslen dişi bir kedi olan Mr. Mittens ve Rhino ismindeki hamsterla karşılaşır ve Bolt’un yaşayacağı maceralar daha yeni başlamaktadır.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Byron Howard

Oyuncular (Cast): John Travolta, Miley Cyrus, Susie Essman

Bolt Benzeri Filmler:

Leylekler (2016)

Arabalar 3 (2017)

Bolt filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

47. Frozen 2 “Karlar Ülkesi 2” (2019)

Karlar Ülkesi 2, Erindel’in kapılarının ötesinde tehlikeli bir yolculuğa çıkan Elsa, Anna, Kristoff, Olaf ve Sven’in yaşadıkları maceraları konu alıyor. Elsa, yaşamını derinden etkileyen bir sorunun cevabını aramaktadır. Kendisi, neden büyülü güçlere sahip olduğunu merak ediyordu. Bu sorunun cevabını bulmak için Erindel’in dışında bulunan ormana giden Elsa, burada geçmişiyle alakalı bazı gerçeklerle yüzleşir.

Tür: Animasyon, Müzikal

Yönetmen: Jennifer Lee

Oyuncular (Cast): Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad

Karlar Ülkesi 2 Benzeri Filmler:

Manhattan’da Sihir (2007)

Alis Harikalar Diyarında (2010)

46. Madagaskar (2005)

En sevilen hayvanlarla ilgili animasyon filmlerinden birisi olan Madagaskar’da Aslan Alex, zürafa Melman, su aygırı Gloria ve zebra Marty gibi arkadaşlar, bir hayvanat bahçesinde oldukça iyi anlaşan dört arkadaştır. Günün birinde bu hayvanat bahçesinin dışında ne olduğuna dair merakı kabaran Marty, hayvanat bahçesinden kaçar. Marty’i seven arkadaşları ise onu aramaya başlarlar. Bir hayvanat bahçesi firarıyla başlayan bu yolculuk, doğadaki yaşama alışık olmayan bu canlıların kendilerini, Madagaskar’ın ortasında bulmalarıyla sonuçlanacaktır. Scooby doo tarzı animasyon filmlerindendir.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Eric Darnell

Oyuncular (Cast): Bel Stiller, Chris Rock, David Schwimmer

Madagaskar Benzeri Filmler:

Fare Şehri (2007)

Şarkını Söyle (2016)

Madagaskar filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

45. Brave “Cesur” (2012)

En iyi komedi animasyon filmlerinden olan Cesur’da Merida, okçulukta oldukça yetenekli ve aynı zamanda deli dolu bir kızdır. Kaderinin tamamen kendi elinde olduğunu düşünmektedir ve ülkede yüzyıllardan beri süregelen geleneklere karşıdır. Lord MacGuffin, Lord Macintosh ve Lord Dingwall bu yetenekli ve kızıl saçlı kızdan pek haz etmezler ve Merida’nın yaptıkları krallığın düzenini bozar.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: Mark Andrews

Oyuncular (Cast): Beren Saat, Kelly Macdonald, Billy Connolly

Brave Benzeri Filmler:

Moana (2017)

Patron Bebek (2020)

Brave filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

44. Big Fish & Begonia (2016)

Chun adına sahip bir kız ergenlik töreninin ardından yunus şeklinde insanların yaşadığı bir dünyaya geçiş yapar. Burada geçireceği bir haftanın ardından tekrar dünyasına geri dönecektir. İnsanlar dünyasında geçirdiği süre boyunca, insanlar ile temas halinde olmaması istenir ama Chun bir insanla temasta bulunur ve bir kazaya sebep olur. Ruhların dünyasına geri döndüğünde ise maceralar yeni başlamaktadır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Xuan Liang

Oyuncular (Cast): Guanlin Li, Shangqing Su, Timmy Xu

Big Fish & Begonia Benzeri Filmler:

Zootropolis (2015)

Leylekler (2016)

Big Fish & Begonia filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

43. Cars “Arabalar” (2006)

Piston Kupası adındaki bir turnuva için The King ve Chick Hicks’e karşı yarışmak amacıyla Kaliforniya’ya giden Şimşek McQueen, istemeden Radiator Springs olarak bilinen bir kasabanın karayoluna bir miktar zarar verir. Ayrıca tamir olması gerekmektedir. Yaşadığı bu olayın sonrasında bu kasabada birçok dost edinir, hatta hayatının aşkını bile burada bulur.

Burada bulunduğu süreç boyunca düşünceleri ve hayata bakışı değişmeye başlar, işte tam da bu noktada yavaş yavaş şampiyonluğu kazanmaya hazır hale gelmeye başlar. En iyi arabalı animasyon filmlerinden olan Arabalar serisinin diğer filmleri de oldukça izlemeye değer.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: John Lasseter

Oyuncular (Cast): Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt

Arabalar Benzeri Filmler:

Mucizeler Parkı (2018)

Angry Birds (2017)

Arabalar filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

42. A Scanner Darkly “Karanlığı Taramak” (2006)

Totaliter rejimle yönetilen bir yerde yer altı dedektifi olarak görev yapan Bob Arctor, birkaç uyuşturucu bağımlısıyla birlikte çalışmaktadır. Subsance D adlı beyine hasar veren bir uyuşturucu türü üzerinde çalışmalar yürütmektedirler. Bob’un görevi New Path adlı bir şirketin desteğiyle ilerlemektedir ve Bob, zamanla kimliğini kaybetmeye başlayıp şizofrenik davranışlarda bulunmaya başlar. Etrafta aynı bireye ait olan farklı kişilikler bulunmaktadır.

Tür: Animasyon, Bilimkurgu

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular (Cast): Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr.

Karanlığı Taramak Benzeri Filmler:

Kaynak (2007)

Sokağın Kralları (2008)

Karanlığı Taramak filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

41. Beauty and the Beast “Güzel ve Çirkin” (2017)

En iyi disney pixar romantik animasyon filmlerinden olan Güzel ve Çirkin, çirkin bir canavara dönüşen bir prens ve alıkoyduğu genç bir kızın hikayesini anlatan animasyon filmidir. Yoksul ve zavallı bir dilenci, genç prense bir gül verir ve karşılığında o gece için konaklayabileceği bir yer ister. Prens ise bu isteği reddeder.

Prens, bu olay üzerine dilenci tarafından lanetlenir ve onun tarafından bir canavara dönüştürülür. Yaşlı dilenci prense sihirli bir ayna ve bir adet gül verir, 25 yaşına kadar ciddi anlamda sevmeyi ve sevilmeyi öğrenirse üzerindeki laneti alabileceğini söyler. En kaliteli animasyon filmleri yapıtlarından olan film, Disney’den çıkan peri masalları arasında oldukça değerli bir yere sahip.

Tür: Animasyon, Romantik

Yönetmen: Gary Trousdate

Oyuncular (Cast): Paige O’Hara, Robby Benson, Richard White

Güzel ve Çirkin Benzeri Filmler:

Manhattan’da Sihir (2007)

Anastasia (2020)

Güzel ve Çirkin filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

40. Anomalisa (2015)

Bu komedi-animasyon filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Anomalisa, felçli bir adamın dünya yaşamına odaklanıyor. İnsanlarla iletişim kurma konusunda oldukça zorlanan yazar Michael Stone’un, çıkmış olduğu bir iş gezisinde karşılaştığı bir yabancı sebebiyle hayatı tamamiyle değişir.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Charlie Kaufman

Oyuncular (Cast): David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan

Anomalisa Benzeri Filmler:

Kabakçığın Hayatı (2016)

Kuzular Firarda (2015)

Anomalisa filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

39. Onward “Hadi Gidelim” (2020)

İzlemeye değer son animasyon filmler arasında olan Hadi Gidelim, kendileri çok küçük yaşlardayken babaları ölen kardeşlerin yaşamını konu alıyor. Kardeşler, kolay kolay hatırlayamadıkları ve çok özledikleri babalarıyla birlikte son bir gün geçirebilme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Yeni geliştirilmiş bir büyü, onların babalarıyla bir araya gelebilmelerine olanak tanıyacaktır.

Kardeşler, bu fırsatı elbette kaçırmak istemez ve bu büyüyü elde edebilmek için ellerinden geleni yaparlar. Kendilerini oldukça zorlu bir maceranın içinde bulan kardeşler, büyüyü elde edip babalarını son bir kez görebilme şansını yakalayacak mı?

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Don Scanlon

Oyuncular (Cast): Tom Holland, Chris Pratt, Louis Dreyfus

Onward Benzeri Filmler:

Croodlar (2013)

Ferdinand (2017)

Hadi Gidelim filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

38. Redline (2009)

En iyi macera animasyon filmlerinden olan Redline filminde; Red Line, beş yılda bir düzenlenen bir yarışmaya verilen isimdir. Erkek ve kadınların eşit şartlarda yarıştığı bu organizasyonda, herkes kazanmak amacıyla katılır ve tüm hünerlerini gösterir. Yıllar ilerledikçe gelecekteki yarışlarda neler olacağı ise merak konusudur.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Takeshi Kokie

Oyuncular (Cast): Takuya Kimura, Kanji Tsuda, Yuu Aoi

Redline Benzeri Filmler:

Animatrix (2003)

Batman Gotham Şövalyesi (2008)

Redline filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

37. Tenki no Ko: Weathering With You (2019)

Tenki no Ko: Weathering With You, içine kapanık yaşantısını bir kenara bırakarak Tokyo şehrine taşınan bir gencin yaşadıklarını konu alıyor. En iyi uzak doğu animasyon filmlerinden olan Tenki no Ko’da, Tokyo’da sıfırdan bir başlangıç yapan Hodaka, burada hizmet veren bir dergide çalışmaya başlar. Şehrin karmaşasına alışmaya çalışan Hodaka, aynı zamanda burada devamlı olarak yağan yağmura da kolay kolay alışamaz. Hodaka’nın hayatı, bazı özel güçleri olan Hina ismindeki genç bir kızla tanışmasından sonra bambaşka bir hale gelir.

Tür: Animasyon, Dram

Yönetmen: Makoto Shinkai

Oyuncular (Cast): Kotaro Daigo, Nana Mori, Shun Oguri

Weathering With You Benzeri Filmler:

Tepedeki Ev (2011)

Prenses Kaguya Masalı (2013)

Weathering With You filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

36. Frozen “Karlar Ülkesi” (2013)

Karlar Ülkesi, Karlar Kraliçesi (Snow Queen)’nin laneti sonrasında sonsuza kadar devam edecek bir kışa mahkum edilmiştir. Bu krallıkta sıradan bir halk insanı olan iyi kalpli Anna, Karlar Kraliçesi’ni bulup laneti sona erdirmesini sağlamaya karar verir. Bu mücadelesinde kendisine eşlik eden ise usta bir dağcı olan Kristoff’tur. Amaçları Karlar Kraliçesi’ni görüp onunla görüşmektir. Görünürde basit olan bu plan, yolculuk sürdükçe zamanla zorlaşır.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Chris Buck

Oyuncular (Cast): Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff

Karlar Ülkesi Benzeri Filmler:

Şarkını Söyle (2016)

Troller (2020)

Frozen filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

35. I Lost My Body “Bedenimi Kaybettim” (2019)

Fransa’da, Paris şehrinde bedeninden ayrılan bir el, daha mutlu olmak için yaşadığı bedenden ayrılmıştır. Kendini daha iyi hissedeceği bir vücut aramaktadır. Pizzacıda kurye olarak görev yapan Naoufel’i seçer. Çünkü ona ait olduğunu hissetmektedir ve merak ettiği cevapları onda bulacağını düşünür. Naoufel ise devamlı olarak bulunduğu kütüphanede çalışan Gabrielle’e karşı bir şeyler hissetmektedir. Bu üçlünün bir araya gelmesi bazı soruların cevaplarını ortaya çıkaracaktır. 20th Century Fox animasyon filmleri arasında en dikkat çekenlerden biridir.

Tür: Animasyon, Dram

Yönetmen: Jeremy Chapin

Oyuncular (Cast): Hakim Faris, Victorie Du Bois

I Lost My Body Benzeri Filmler:

Dün Gibi

Beden ve Ruh

Bedenimi Kaybettim filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

34. Moana (2016)

Disney animasyon filmleri arasında önemli bir yere sahip olan Moana, Antik Polenezya’da bulunan bir kabile şefinin kızıdır. Güçlü / korkusuz Moana doğada büyümüş ve etrafına neşe saçan bir kızdır. Mauri adındaki bir tanrının lanetinin adalarına gelmesi sebebiyle hayatları oldukça değişir. Maui, Tanrıça Te Whiti’nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır. Güney Pasifik’ten yola koyulan Moana’nın tek amacı laneti sonlandırmak için Mauri adındaki tanrıyı bulup, çaldığı şeyi iade etmesini sağlamaktır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: John Musker

Oyuncular (Cast): Auli’i Carvalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk

Moana Benzeri Filmler:

Patron Bebek (2020)

Rio 2 (2014)

Moana filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

33. Kung Fu Panda (2008)

Kung Fu sever panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak amacıyla Kung Fu dünyasına katılır. Çevresindeki insanlar onun bu işi yapmak için fazla kilolu ve beceriksiz olduğunu düşünür, ancak zamanla kararlılıkla çalıştıkça neler yapabileceğini keşfeder.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Mark Osborne

Oyuncular (Cast): Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie

Kung Fu Panda Benzeri Filmler:

Çılgın Dostlar (2013)

Rio (2011)

Kung Fu Panda filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

32. The Secret of Kells “Büyülü Kitap” (2009)

The Secret of Kells, en iyi aksiyon animasyon filmlerindendir. Milattan sonra 800 yıllarında yazılan, Hz. İsa’nın bazı öğretilerinin bulunduğu ve İrlandalılar için büyük bir öneme sahip olan Book Of Kells’in yazıldığı süreç işleniyor. Vikingler, altına verdikleri önemi yüzyıllar önce başlatmış ve ne bulurlarsa almaya nitetli hale gelmiştir.

Brendan’ın amcası da yöneticisi olduğu halkını korumak amacıyla şehrin etrafını devasa bir duvarla kaplamak ister. Kurtuluşun sağlam duvarlarla olacağını düşünen rahibin aksine, halk arasında “karanlıkları aydınlığa çeviren” bir kitap yazıldığı söylentisi dillerde dolaşmaya başlamıştır bile.

Tür: Animasyon, Aksiyon

Yönetmen: Nora Twomey

Oyuncular (Cast): Brendan Gleeson, Christian Mooney, Evan McGuire

The Secret of Kells Benzeri Filmler:

Pervane (2017)

Wolfwalkers (2020)

Büyülü Kitap filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

31. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (1937)

Çocuk animasyon filmleri arasında sağlam bir yer edinmeyi başarımı olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, listemizin 31. sırasında yer alıyor. Kötücül kalpli kraliçe, konuşan aynasına her gün dünyanın en güzel kadınını sormakta ve devamlı aynı cevabı almaktadır: kendisi. Ancak günün birinde aynanın cevabı değişir, Bu cevap da ‘Pamuk Prenses’ tir. Kötü kalpli kraliçenin o andan sonraki tek gayesi, Pamuk Prenses’i bulup ortadan kaldırmak olacaktır. Bu yolla kraliçe tekrar dünyadaki en güzel kadın olma hayalini gerçekleştirebilecektir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: David Hand

Oyuncular (Cast): Adriana Caselotti, Lucille La Verne, Moroni Olsen

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Benzeri Filmler:

Sindirella (2015)

Güzel ve Çirkin (2014)

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

30. Paprika (2006)

Çocuklar animasyon çizgi filmleri denince akıllara ilk gelen filmlerden birisi olan Paprika, listemizin 30. sırasında yer alıyor. Bazı ruh sağlığı doktorlarının kullandığı özel bir makine, kimliği belirlenemeyen bazı kişiler tarafından çalınır. Bu makine, doktorların hastalarının bilinçaltlarına ve rüyalarına ulaşması ve tam olarak neler yaşadığını görebilmesine olanak tanır. Yanlış ellerde olan makine sebebiyle insanlığın rüyaları ortaya çıkacak ve yaşananların yerini bu rüyalar almaya başlayacaktır. Paprika ise bu durumu düzeltmek için çabalayan bir psikiyatristtir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Satoshi Kon

Oyuncular (Cast): Megumi Hayashibara, Toru Furuya

Paprika Benzeri Filmler:

Kabuktaki Hayalet (2017)

Yerdeniz Öyküleri (2006)

Paprika filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

29. Tangled “Karmakarışık” (2010)

Birçok göndermeyle dolu bu animasyon filminde, hanedanlığın en çok aranan (ve en etkileyici) eşkıyası Flynn Rider bilinmeyen bir zamanda, krallıkta, bilinmeyen mekanda gizemli bir kulede saklanırken, o kulede yaşayan 20 metre uzunluğunda altın sarısı saçları olan Rapunzel tarafından esir alınır.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Byron Howard

Oyuncular (Cast): Mandy Moore, Zachary Levi

Tangled Benzeri Filmler:

Sindirella (2015)

Manhattan’da Sihir (2007)

Tangled filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

28. Wreck-It Ralph “Oyunbozan Ralph” (2012)

En iyi animasyon filmleri listemizin 28. sırasında Wreck-It Ralph yer alıyor. Ralph, her zaman kurtarıcı olarak görülen ve oyunlarının çocuk yıldızı Fix-It- Felix’in gölgesinde kalmaktan oldukça sıkılmıştır. Ralph işleri değiştirmek için artık kötü çocuk rolünü oynama kararı alır.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Rich Moore

Oyuncular (Cast): Jack McBrayer, Jane Lynch, John C. Reilly

Wreck-It Ralph Benzeri Filmler:

Crood’lar (2020)

Çizmeli Kedi (2011)

Wrekc-It Ralph filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

27. Despicable Me “Çılgın Hırsız” (2010)

Gru adındaki kötü kalplinin en büyük arzusu dünyanın uydusu olan Ay’ı ele geçirmektir. Çevresindekiler oldukça barış ve huzur dolu insanlar, renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bir yer olsa da, buradaki huzuru bozan tek şey Gru’nun bu hırslı halidir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Chris Renaud

Oyuncular (Cast): Steve Carell, Jason Segel, Russel Brand

Çılgın Hırsız Benzeri Filmler:

Rio (2011)

Köfte Yağmuru (2019)

Çılgın Hırsız filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı de dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

26. Toy Story 4 “Oyuncak Hikayesi 4” (2019)

En popüler animasyonlar arasında bulunan Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılmış bir oyuncak olan Forky’nin maceraları çerçevesinde ilerliyor. Bir geri dönüşüm projesi sonucu yaratılan Forky, oyuncak olduğunu kabul etmemektedir. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, var oluşunun gayesini araştırmaya karar verir, kaşık olarak yaşamayı tercih etmiştir. Ancak onun oyuncak olarak başa çıkması gereken çok farklı bir sorun daha bulunmaktadır.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular (Cast): Tom Hanks, Tim Allen, Annie Pots

Oyuncak Hikayesi 4 Benzeri Filmler:

Karınca Z (1998)

Orman Çetesi (2006)

Toy Story 4 filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

25. Kubo and the Two Strings “Kubo ve Sihirli Telleri” (2016)

Kubo, deniz kenarında yaşadığı köyde sakin ve sessiz bir hayat sürmektedir. Fakat geçmişten geldiğini söyleyen bir ruh, eski bir kan davasını ortaya çıkarınca hayatı alt üst olacaktır. Tanrılar, canavarlar gibi pek çok doğaüstü yaratık harekete geçince, Kubo hayatta kalmak için eski bir Samuray savaşçısı olan babasının zırhını bulması gerektiğini düşünür.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Travis Knight

Oyuncular (Cast): Burcu Başaran, Ege Gürel, Bora Sivri

Kubo ve Sihirli Telleri Benzeri Filmler:

Kırmızı Kaplumbağa (2016)

Hayat Kitabı (2014)

Kubo ve Sihirli Telleri filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

24. Loving Vincent (2017)

Biyografik bir animasyon filmi olan Loving Vincent, Van Gogh’un henüz 17 yaşında iken tablet tablosunu yaptığı Armand Roulin’i konu alıyor. Van Gogh’un Fransa’nın Auvers kentinde öldüğü haberi, eskiden yaşadığı yer olan Arles kasabasına ulaşır. Van Gogh’un yakın arkadaşı olan emektar postacının oğlu Armand, babasının ısrarları sonucu taziye mektubunu, Van Gogh’un abisi olan Theo’ya götürmeyi kabul eder. Paris’e vardığında ise Theo’nun da öldüğü haberini alır, mektubu verecek başka bir akrabaları olup olmadığını aramaya koyulur. Bu süreçte Van Gogh’un son günleri ve ölümü hakkındaki bazı gizemleri ortaya çıkaracağından henüz haberi yoktur..

Tür: Biyografik Animasyon

Yönetmen: Dorota Kobiela

Oyuncular (Cast): Douglas Booth, Chris O’Dowd

Loving Vincent Benzeri Filmler:

Çöl Kraliçesi (2016)

My Cousin Rachel (2017)

Loving Vincent filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

23. Shrek “Şrek” (2001)

En iyi ve en sevilen komik prenses animasyon filmlerinden olan Shrek, korkutucu, devasa ve yeşil renge sahip bir trolün yaşadıklarını konu alıyor. Yalnızlığın getirisiyle, hayatının geri kalanını beraber geçirebileceği ve kendisi gibi çirkin birini aramaktadır. Shrek ile prenses Fiona arasında bir kıvılcım oluşur, ancak Shrek’in çirkinliğinin aksine Fiona oldukça güzeldir.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Andrew Adamson

Oyuncular (Cast): Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

Şrek Benzeri Filmler:

Canavar Ev (2006)

Canavarlar Yaratıklara Karşı (2008)

Şrek filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

22. Ratatoulle “Ratatuy” (2007)

Animasyon filmleri listemizde, Ratatuy filminde şişman fare Remy, devamlı yemek yemektedir ve bir de hayali vardır bu hayal aşçı olabilmektir. Bu amaçla Paris’in yolunu tutan sevimli fare kaza eseri kendisini şehrin en bilinen restoranlarından birinin kanalizasyonunda bulur. Burada iyi bir aşçı olmak istese de bu hayalini gerçekleştirmek, farelerden iğrenen insanlar var olduğu için pek de kolay olmayacaktır.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular (Cast): Patton Oswalt, Brad Garret, Lou Romano

Ratatoulle Benzeri Filmler:

Fare Şehri (2007)

Ferdinand (2017)

Ratatoulle filmini Google Movies izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz

21. Tower (2016)

En sevilen animasyonlar arasında bulunan Tower, listemizin 21. sırasında yer alıyor. Bir keskin nişancı Teksas Üniversitesi Kulesi’nin yirmi yedinci katında, kampüsü ateşe verir ve herkesi tam doksan altı dakika boyunca burada rehin tutar. Silah sesleri kesildiğinde ortada on altı ölü, otuz yaralı ve neler olup bittiğini henüz anlayamamış bir ülke kalır. Arşiv görüntüleri ve animasyonu daha önce görülmemiş şekilde bir araya getirmeyi başaran Tower belgeseli, Amerika’nın ilkokul katliamının şahitlerinin, öne çıkan kahramanların ve kurtulanlarının bilinmeyenlerini ortaya çıkarıyor.

Tür: Belgesel Animasyon

Yönetmen: Keith Maitland

Oyuncular (Cast): Violett Beane, Blair Jackson

Tower Benzeri Filmler:

2012 (2009)

Yarından Sonra (2004)

Tower filmini Google Movies izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz

20. The Incredibles “İnanılmaz Aile” (2004)

En güzel animasyon filmleri listemizin 20. sırasında İnanılmaz Aile yer alıyor. Animasyon kahramanı Mr Incredible olarak bilinen ve dünyadaki kötülüklere karşı savaşan Bob Parr, oldukça meşhurdur. Bir süre sonra ise bu hayatından yorulur ve emekli olma kararı alır. Ailesiyle birlikte oldukça sakin bir yaşama geçiş yapar. Çok geçmeden bu düzenden de sıkılır çünkü bu hayat ona oldukça sıradan gelmektedir…

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular (Cast): Michael Bird, Jason Lee, Brad Bird

İnanılmaz Aile Benzeri Filmler:

Patron Bebek (2020)

Ferdinand (2017)

İnanılmaz Aile filmini Google Movies izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz

19. Zootropolis: Hayvanlar Şehri (2016)

En sevilen animasyon filmlerinden olan Zootropolis’de medenileşmiş ve teknolojileri kullanabilen hayvanların yaşadığı bir yer konu alınıyor. Konuşkan tilki Nick’in, üzerine yığılan bir suçtan kurtulma mücadelesi işleniyor. Modern memelilerin yaşadığı Zootropolis adındaki yerde, lüks Sahra Meydanı’ndan, soğuk Tundra Kasabası’na kadar bir çok farklı doğal ortamın ve hayvanın birlikte hayatını sürdürdüğü benzersiz bir şehirdir.

Tür: Animasyon, Aile

Yönetmen: Byron Howard

Oyuncular (Cast): Ginnifer Goodwin, Jason Bateman

Zootropolis: Hayvanlar Şehri Benzeri Filmler:

Efsane Beşli (2012)

Moana (2017)

Zootropolis: Hayvanlar Şehri filmini Google Movies izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz

18. Kaze no tani no Naushika “Rüzgarlı Vadi” (1984)

Bu animasyon filminde dünya, ‘Seven Days of Fire’ adı verilen yıkıcı bir savaşın sonrasında yaşanılmayacak bir yere dönüşmüştür. Savaşla birlikte ortaya çıkan zehirli bir gaz, yaşamın sonunu getirmiştir ve insanoğlu da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Prenses Nausicaa, doğaüstü güçlerinin var olması sayesinde canlı olan tüm varlıklarla ve ağaçlarla konuşabilmektedir. Dünyanın kurtuluşu onun elindedir.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Hayao Migazaki

Oyuncular (Cast): Goro Haya, Ichiro Nagayi

Rüzgarlı Vadi Benzeri Filmler:

Prenses Monoroke (1997)

Kırmızı Kaplumbağa (2016)

Rüzgarlı Vadi filmini Google Movies izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz

17. My Neighbor Totoro “Komşum Totoro” (2007)

En iyi fantastik animasyon filmlerinden olan Komşum Totoro filminde anneleri, adı konulmayan uzun süreli bir hastalığa yakalandığından ötürü, ona yakın olabilmek için yattığı hastanenin yakınındaki eski bir eve taşınmak isteyen iki küçük kız, bir profesör olan babalarının da isteğiyle bu bölgeye taşınırlar. Zaman ilerledikçe evin içerisinde onlarla yaşayan bazı canlıların da olduğunun farkına varırlar.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular (Cast): Chika Sakamoto, Noriko Hidaka

Komşum Totoro Benzeri Filmler:

Küçük Cadı Kiki (1989)

Dün Gibi (1991)

Komşum Totoro filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

16. Monsters, Inc. “Sevimli Canavarlar” (2002)

“Sevimli Canavarlar”, Canavarlar Dünyası adı verilen ve kendilerine ait bir yerde yaşayan canavarların trajikomik hikayelerini ele alıyor. Bu ütopik yerde canavarlar yaşayabilmek için insanlara ihtiyaç duymaktadır, çünkü insanların korkup çığlık atmaları onlara enerji verir. Bu garip yere bir küçük kız çocuğunun yolu düşer ve işler oldukça garip bir hal alır.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Pete Docter

Oyuncular (Cast): John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi

Sevimli Canavarlar Benzeri Filmler:

Shrek 3 (2007)

Orman Çetesi (2006)

Sevimli Canavarlar filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

15. The Nightmare Before Christmas “Noel Gecesi Kabusu” (1993)

En güzel animasyon filmleri listemizin 15. sırasında The Nightmare Before Christmas yer alıyor. En iyi yılbaşı (yeni yıl) animasyon filmlerinden olan Noel Gecesi Kabusu’nda Halloween adı verilen bir şehirde Balkabağı Kralı olan, ancak bu durumdan artık sıkılan Jack Skellington hayatına heyecan katmak amacıyla bir maceraya atılır. Bu macera sırasında Christmas Kentini bulur ve Noel gecesinde çocuklara oyuncak dağıtma görevini Noel Babadan almak için çabalar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Henry Selick

Oyuncular (Cast): Chris Sarandon, Danny Elfman

The Nightmare Before Christmas Benzeri Filmler:

Grinç (2018)

Kutup Ekspresi (2016)

Noel Gecesi Kabusu filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

14. Inside Out “Ters Yüz” (2015)

En iyi animasyon filmlerinden olan Inside Out’ta, Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni işine başlamasıyla birlikte ciddi ölçüde değişir. Orta-Batı’dan ayrılan Riley’i şimdi yeni bir ev, okul ve hiç tanımadığı arkadaşlar beklemektedir.

Tür: Animasyon, Komedi

Yönetmen: Pete Docter

Oyuncular (Cast): Amy Poehler, Bill Hader, Mindy Kaling

Inside Out Benzeri Filmler:

Hayat Kitabı (2014)

Ferdinand (2017)

Inside Out filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

13. How to Train Your Dragon “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” (2010)

En iyi animasyon filmleri listemizin 13. sırasında Ejderhanı Nasıl Eğitirsin yer alıyor. Bu filmde ejderhalar, Berk Adası adlı bir yerde yaşamaktadırlar. Senelerce acımasız bir yaratık tarafından yağmalanan bu adanın çaresiz yerlileri için, hayvanlarını çalıp evlerini yakan bu ejderhaları engellemek artık şart olmuştur.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular (Cast): Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrara

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Benzeri Filmler:

Efsane Beşli (2012)

Rio (2011)

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

12. Kayıp Balık Nemo (2004)

Ödüllü animasyon filmleri arasında sağlam bir yeri olan Kayıp Balık Nemo, Nemo adındaki küçük bir balığın yaşadıklarını ele alıyor. Nemo büyük bir ilgiyle çevreyi keşfetmeyi çok sever, ancak bu büyülü dünyanın güzel yanları olduğu kadar tehlikeleri de mevcuttur. Bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo’nun başına çeşitli talihsizlikler gelmeye başlar…

Tür: Animasyon

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular (Cast): Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould

Kayıp Balık Nemo Benzeri Filmler:

Kayıp Balık Dori (2016)

Şarkını Söyle (2016)

Kayıp Balık Nemo filmini Amazon Prime üzerinden izleyebilirsiniz

11. Klaus (2019)

Klaus, genç bir postacının hayatına ve maceralarına odaklanan bir animasyon filmidir. Smeerensburg’un yeni postacısı olan Jesper, oyuncaklarla dolu bir bölgede tek yaşayan oyuncakçı Klaus ile tanışır. Klaus ile bir anlaşma yapıp, eski oyuncakları bedavaya bağışlamasını ister. Teklif kabul görür ve oyuncakların dağıtımını Jesper ile birlikte yürütür. Ancak onların yaptığı bu iyilik bazılarının zoruna gitmektedir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Sergio Pablos

Oyuncular (Cast): Jason Schwartzman, Rashida Jones

Klaus Benzeri Filmler:

Grinç

Kutup Ekspresi

Klaus filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

10. Howl’s Moving Castle “Yürüyen Şato” (2004)

En iyi Japon animasyon filmleri arasında olan Yürüyen Şato, kendine yapılmış bir büyünün etkisini yok etmek için çabalayan genç bir kızın yaşadıklarını konu alıyor. Sıradan bir genç kız olan Sophie şeytani bir cadı tarafından büyü ile 90 yaşında birine dönüştürülür. Yaşlanmış ve insanlar onu artık tanımamaya başlamıştır. Bu sebeple umutsuz bir ruh haline bürünen Sophiye, üzerindeki bu laneti kaldırabilecek mi?

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular (Cast): Chieko Baisho, Takuya Kimura

Yürüyen Şato Benzeri Filmler:

Sihirli Kedi (2002)

Ruhların Kaçışı (2001)

Yürüyen Şato filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz

9. A Silent Voice (2016)

En güzel Japon animasyon filmleri arasında olan bir diğer filmimiz listemize 9. sırasından girmeyi başaran A Silent Voice. Sesleri duyabilen ve duyma yetisi olmayan iki kişinin işlendiği bu animasyonda, bu ikili kötü bir zamanda tanışır ve kötü kalpli bir insan, sesleri duyana zorbalık etmektedir. Duyamayan ona yardım edebilecek midir? Veya en azından bir araya gelebilecekler mi?

Tür: Animasyon, Drama

Yönetmen: Naoko Yamada

Oyuncular (Cast): Aoi Yuki, Kensho Ono

A Silent Voice Benzeri Filmler:

Senin Adın (2016)

Flavors of Youth (2018)

A Silent Voice filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

8. Toy Story “Oyuncak Hikayesi” (1995)

Çoğu insana göre en güzel animasyon filmleri arasında olan Oyuncak Hikayesi filminde Andy, oyuncak koleksiyonu olan ve oyuncaklarına fazlasıyla değer veren bir çocuktur. Ancak Andy, oyuncaklarıyla ilgili oldukça önemli bir şeyi henüz bilmiyordur. Andy’in oyuncakları, o yokken kovboy Woody’nin önderliğinde canlı bir hale bürünürler. Bir gün Andy oldukça hoşuna giden bir hediye alır, bu hediye de son model bir oyuncak olan Buzz-lightyear’dır. Andy’nin aldığı bu hediye, oyuncakların arasında bir ego tartışması ortaya çıkarır ve maceralar başlar.

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Yönetmen: John Lasseter

Oyuncular (Cast): Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney

Oyuncak Hikayesi Benzeri Filmler:

Ferdinand (2017)

Orman Çetesi (2006)

Toy Story filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

7. Up “Yukarı Bak” (2009)

En çok izlenen animasyon filmleri arasında olan Yukarı Bak’ta, şans eseri karşılaşan iki çocuk yıllar boyu devam edecek bir maceranın başrolleridir. Ellie’nin tek isteği dünyayı gezmektir. Carl ise sessizliği ve dinginliğiyle dikkat çekse de, maceraperestliği ile Ellie’nin tek isteğini gerçekleştirebilmeyi ummaktadır. Bu iki çocuk büyür, yetişkin olur ve zamanla yaşlanırlar. Ellie ölür ve Carl ise ondan kalan tek şeyi gerçekleştirmek için yola çıkar.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Pete Docter

Oyuncular (Cast): Edward Asner, Jordan Nagai

Up “Yukarı Bak” Benzeri Filmler:

Hayat Kitabı (2014)

Şarkını Söyle (2016)

6. Wall-E (2008)

Disney Pixar animasyon filmleri arasında yer alan Wall-E, oldukça gelişmiş bir çağda geçmektedir ve filmde, insanoğlu çevre kirliliği sebebiyle dünyadan başka bir gezegene göç etmiştir. En iyi bilimkurgu, uzaylı ve robotlu animasyon filmlerinden olan Wall-E’de, çevresi ve içerisi çöp dolu olan Dünya’yı temizleme işi de Woll-E’ye verilir. İnsanlardan kalan çöplerden kendine yepyeni bir dünya kuran yalnız Woll-E’nin yalnızlığı, başka bir robot olan Eve’in gelişiyle birlikte biter.

Tür: Animasyon, Bilim Kurgu

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular (Cast): Ben Burtt, Elissa Knigh

Wall-E Benzeri Filmler:

Canavarlar Yaratıklara Karşı (2009)

Horton (2008)

Wall-E filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

5. Coco (2017)

Ödüllü animasyon filmleri arasında olan Coco, 12 yaşındaki Miguel’in ölüler diyarı adı verilen bir yerdeki yaşadıklarını konu alıyor. Miguel’in idolü, efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz’dur. Ancak Cruz ölmüştür ve onunla tanışma hayalleri de suya düşmüştür. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel bir gün bu müzisyene ait gitarı bulur. Gitarı çaldığı an ölüler diyarına gider ve çıkış yolunu aramaya koyulur.

Tür: Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Lee Unkrich

Oyuncular (Cast): Anthony Gonzalez, Benjamin Wratt, Gael Garcia Bernal

Coco Benzeri Filmler:

Moana (2017)

Crood’lar (2020)

Coco filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

4. Your Name “Senin Adın” (2017)

En iyi Japon animasyon filmleri arasında sağlam bir yeri olan Senin Adın, listemizin 4. sırasında yer alıyor. Oldukça mutsuz bir yaşam süren Mitsuha, etrafı dağlarla dolu bir yerde yaşamaktadır. Buranın valisi olan babası da devamlı kendi işleriyle ilgilenmektedir. Evde kendisi, kardeşi ve büyükannesi dışında kimse yoktur.

Buradaki yaşamından çok sıkılan Mitsuha, Tokyo’da yaşama hayali kurmaya başlar. Mitsuha ile yaşıt Taki ise, Tokyo’da hayatını sürdüren bir gençtir ve Taki’nin günleri çalışarak ve arkadaşları ile zaman geçirerek devam etmektedir. Günün birinde rüyasında, kendini dağların etrafındaki bir şehirde yaşayan bir kız olarak görecektir, Mitsuha ise tam tersi, kendini Tokyo’da yaşayan bir erkek olarak…

Tür: Animasyon

Yönetmen: Makoto Shinkai

Oyuncular (Cast): Ryunosueke Kamiki, Ryo Narita, Mone Kamishiraishi

Senin Adın Benzeri Filmler:

Marnie Oradayken (2014)

Tepedeki Ev (2011)

Senin Adın filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

3. The Lion King “Aslan Kral” (1994)

Disney yapımı olan ve en sevilen eski çocuk animasyon sinema filmlerinden olan Aslan Kral’da, Vahşi Afrika’da yeni doğmuş olan bir aslan, doğaya egemen olan düzenin tamamen değiştiği bir döneme tanıklık eder. Ormanların kralı olan babasının veliahtı olarak görülen Simba, kötülüklerin kol gezdiği ormanda her gün farklı şeyler öğrenmektedir. Zamanla sorumluluk alma becerilerini geliştiren Simba, yavaş yavaş tacı takmaya hazır hale gelecektir.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Roger Allers

Oyuncular (Cast): Matthew Broderick, Jonathan Taylor, James Earl Jones

Aslan Kral Benzeri Filmler:

Sindirella (2015)

Alis Harikalar Diyarında (2013)

Aslan Kral filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

2. Spider-Man: Into the Spider-Verse “Örümcek Adam: Örümcek Evreninde” (2018)

Marvel animasyon filmleri arasında en yeni ve en sevilenlerden olan Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi listemizin 2. sırasında yer alıyor. Polis memuru bir baba ve işine sıkı sıkıya bağlı bir annenin çocuğu olan Miles, yeni okulunda bazı uyum sorunları yaşamaktadır. Anne ve babası ise, sadece özel yetenekleri olan çocukların gidebildiği bu okula giden çocuklarından ekstra bir başarı beklentisi içindedir ancak Miles’ın okul ile pek de bir alakası bulunmamaktadır.

Miles, birgün ansızın radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılır ve bazı değişiklikler meydana gelir. O artık özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramandır. En iyi süper kahraman animasyon filmlerinden olan Örümcek Adam, Batman ve Superman gibi en bilinen ve sevilen film serilerinden biridir.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Peter Ramsey

Oyuncular (Cast): Shameik Moore, Jake Johnson

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde Benzeri Filmler:

The Wolverine (2013)

Örümcek Adam: Eve Dönüş (2017)

Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmini Google Movies üzerinden izleyebilirsiniz

1. Spirited Away “Ruhların Kaçışı” (2001)

En iyi animasyon filmleri listemizin ilk sırasında yer alan Ruhların Kaçışı, küçük Chihiro ve ailesinin yeni bir yere taşınmalarıyla başlar. Yolculuk sırasında yol kenarlarında gördükleri bir tünele dikkatle bakan aile, tünelin içerisinden geçmelerinin ardından kendilerini fantastik bir dünyanın içinde bulurlar.

Tür: Animasyon, Macera

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular (Cast): Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Mari Natsuki

Spirited Away “Ruhların Kaçışı” Benzeri Filmler:

Sihirli Kedi (2002)

Dün Gibi (1991)

Ruhların Kaçışı filmini Netflix üzerinden Türkçe altyazılı ve dublajlı seçenekleriyle izleyebilirsiniz