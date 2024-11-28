Yıl sonu yaklaşıyor. Yeni yıl ruhunu Avrupa’nın en keyifli şehirlerinde yaşatacak Noel pazarları kurulmaya başladı. İşte vizeli ve vizesiz gidilebilecek Avrupa’nın en keyifli Noel pazarları için 8 rota önerisi...İSTANBUL (İGFA) - Her yıl sabırsızlıkla beklenen yeni yıl ruhu, Noel pazarlarının dünyanın farklı yerlerinde açılmasıyla birlikte hissedilmeye başladı.

Dev yılbaşı ağaçlarından ışıltılı şehir süslemelerine, geleneksel hediyelerden yöresel tatlara kadar bir şehri en gerçek haliyle deneyimleyebileceğiniz yeni yıl zamanı sonunda geldi.

Alışverişin yanı sıra geleneksel eğlence ve şehir kültürünün de deneyimlendiği Noel pazarları, ülkelerin kültür ve eğlence anlayışını yansıtması açısından da önem taşıyor.

Türkiye’nin popüler online seyahat uygulaması Obilet, devam eden Noel pazarlarını, vizeli ve vizesiz gidilebilecek Avrupa'nın en keyifli Noel pazarlarını derledi.

AVRUPA’NIN EN İKONİK NOEL PAZARLARI VİYANA’DA

Avrupa’nın en eski Noel pazarlarının kurulduğu Viyana’da, kasım ortasından itibaren tüm şehir Noel ruhuna bürünerek dev bir pazar yerine dönüşüyor. Schönbrunn’dan Stephans Meydanı’na, Karls Meydanı’ndan Belvedere’ye, Maria-Theresien Meydanı’ndan Hirschstetten’a kadar tüm şehir, pazarlarla renkleniyor.

Çoğu 15 Kasım itibarıyla açılan Noel Pazarları, 25 Aralık’a kadar misafirlerini ağırlıyor. Son yıllarda şehre gelen turistler de düşünülerek bazı pazarların tarihleri 6 Ocak’a kadar uzatılmış. Wintermarkt am Riesenradplatz ve Schönbrunn bunlar arasında yer alıyor. Rathausplat ve Stephansplatz 26 Aralık'a, Belvedere ve Maria-Theresien-Platz'taki Weihnachtsdorf ise 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebiliyor. Viyana’ya gitmişken Mozart ve Strauss konserlerinden birine uğramadan ve gerçek bir Viyana havası solumadan dönmeyin!

BERLİN’DE BİTMEYEN EĞLENCE

Almanya'nın başkenti Berlin, kasım ayından itibaren Noel pazarlarıyla tam bir festival havasına bürünüyor. Resmi olarak 27 Kasım itibarıyla açılan ve 31 Aralık’a kadar devam eden Noel pazarları, artık hem turistlere hem de yerel halka daha uzun hizmet verebilmek için kasım ayı başından itibaren açılmaya başlıyor. Şehrin en büyük pazarlarından birine ev sahipliği yapan Potsdamer Platz, 1 Kasım itibarıyla açıldı. Her yıl 12 metre yükseklikteki dev kızak pisti ile misafirlerine keyifli dakikaları garanti eden meydanda sıcak içeceğinizin, patatesinizin ve tatlı waffle'ınızın tadını çıkarabilirsiniz.

Berlinli ışık sanatçısı Christopher Bauder’ın 100.000'den fazla ışıkla aydınlatılan ışık gösterisi bu yıl köknar ağaçları arasında farklı bir deneyim sunuyor. Uber Platz’da Noel yemekleri ve sıcak içecekler, Revaler Caddesi’ndeki tarihi Noel pazarında ateş gösterileri, ışık ve sanat enstalasyonları, Grünau’da buz pateni ve kızak ile sayısız eğlence Berlin’de sizi bekliyor.

NOEL’İN BAŞKENTİ: STRAZBURG

Fransa’nın en keyifli şehirlerinden Strazburg, 25 Kasım – 24 Aralık tarihleri arasında her yıl düzenlenen Strazburg Noel Pazarı ile ışıl ışıl parlıyor. Hem Fransa’nın hem de Avrupa’nın en eski Noel pazarlarından biri olan bu etkinliklerde, sadece alışveriş ve ışık şöleni değil, şehrin zengin kültürel geçmişine ve yemek kültürüne de şahit olunuyor. “Noel’in Başkenti” olarak da tanımlanan ve 1570’ten beri kurulan şehrin en büyük Noel pazarı Christkindelsmärik; devasa Noel ağacı, sıcak şarap, yerel adıyla Flammekueche ve Alsas tatlılarıyla gerçek bir Noel pazarı deneyimi vadediyor.

NOEL RUHUNU DOYASIYA HİSSETMEK İSTEYENLERE

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag, her yıl Avrupa’nın en büyüleyici Noel pazarlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 26 Kasım – 6 Ocak tarihleri arasında açık olacak şehrin en büyük etkinliği, geleneksel sanatlarla yapılan hediyelikler ve tatlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kışın en güzel yaşandığı Avrupa şehirlerinden biri olan Prag, masalsı atmosferiyle ziyaretçilerine Noel ruhunu doyasıya yaşatıyor. Prag’ın özellikle akşamları dondurucu soğuğuna hazırlanarak gidin ve unutulmaz bir tatilin tadını çıkarın.

VİZESİZ GİDİLEBİLECEK NOEL PAZARLARI

DOĞU AVRUPA’NIN YILDIZI: BELGRAD

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, 20 Kasım – 6 Ocak tarihleri arasında kurulan Noel Pazarı ile hem şehir sakinlerine hem de şehri ziyarete gelenlere sıcak bir atmosfer sunuyor. Vizesiz olarak gidilebilen ve bu nedenle son yıllarda Türkiye’den de yoğun talep gören Belgrad, Doğu Avrupa'nın büyüsünü keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Şehrin Novi Sad bölgesinde kurulan Noel pazarının en önemli özelliği, ülkenin en eski Noel pazarı olması. Dev yılbaşı ağacı altında Noel şarkıları söyleyen koronun arka fonda size eşlik ettiği pazarda, yöresel yiyecekler ve hediyelik eşyalarla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Doğu Avrupa’nın en soğuk şehirlerinden birine gitmeye karar verdiyseniz sıkı giyinmeyi unutmayın.

IŞIL IŞIL BİR PODGORİTSA

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa; vizesiz ulaşım imkânı, eşsiz doğası ve kültürüyle son dönemde ülkemizden çok sayıda ziyaret alan yerlerin başında geliyor. Bu keyifli şehir, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bambaşka bir havaya bürünüyor. Bu yıl 1 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar açık kalacak pazar, şehrin aralık ayındaki soğuğuna rağmen sıcak atmosferi ile içinizi ısıtmaya yetiyor. Obilet’ten alacağınız avantajlı fiyatlı uçak biletleriyle henüz vize uygulanmayan Karadağ’ın keyfini, şehrin en ışıl ışıl haliyle deneyimleyebilirsiniz.

DOĞU AVRUPA’NIN BİR BAŞKA HALİ: ÜSKÜP

Makedonya’nın başkenti Üsküp'ü bugüne kadar görme şansınız olmadıysa, onu en renkli haliyle görmek için Noel pazarları harika bir fırsat sunuyor. Her yıl aralık ayında kurulan ve 31 Aralık’a kadar açık olan şehrin en büyük Noel pazarında yılbaşı alışverişinizi yaparken, bu güzel şehri keşfetme imkânı da bulabilirsiniz. Vizesiz gidilebilecek Noel pazarları arasında başı çeken Üsküp Noel pazarı ile Makedonya'nın geleneksel el sanatlarını ve mutfağını keşfedebilirsiniz. Şehrin ortasından geçen Vardar Nehri üzerindeki köprülerde Üsküp’ün en güzel haline tanık olabilir, Arkeoloji Müzesi’ni dolaşabilir, Debar Maalo bölgesinde şehrin en bohem mekânlarını gezebilir, kısmen daha sakin bir bölge olan Karposh’ta ise kafanızı dinleyebilirsiniz. Şehrin tam merkezinde yer alan Türk Çarşısı’na uğramak isterseniz geleneksel yemeklerin servis edildiği Türk ve Balkan restoranlarını, Osmanlı’dan kalma hanları, hamamları, kervansarayları görebilirsiniz.

EN UZUN NOEL KUTLAMASI TİFLİS’TE

Diğer Doğu Avrupa şehirlerine göre Noel’in geç başladığı ve uzun süre kutlandığı Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te eğlence aralık başında başlayarak ülkedeki diğer dini bayramlarla birleşiyor ve ocak sonuna kadar devam ediyor. Jülyen takvimini takip eden ve bu nedenle Noel’i resmi olarak 7 Ocak’ta kutlayan Tiflisliler, 31 Aralık gecesi ise Doğu Avrupa’nın en büyük eğlencelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Tiflis Özgürlük Meydanı’nın ışıltılı havası, bu yıl 13 Aralık’ta geleneksel Noel ağacının kurulumu ve ışıklandırılmasıyla başlıyor ve ocak sonuna kadar Gürcü mutfağının zengin tatları, el yapımı hediyelikleri ve sıcak içecekleriyle devam ediyor.