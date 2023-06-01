Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Kibar Holding, deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Şirket son olarak, Kibar Gönüllüleri’nin koordinasyonuyla Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ve Kibar Holding CFO’su Sabri Tütüncü’nün katılımıyla İskenderun’a gerçekleştirdiği ’Birlikte İyileşeceğiz’ ziyareti ile bölgedeki yaklaşık 400 çocuğa moral verdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yardımlarını ulaştıran Kibar Holding, gönüllüler ve üst yönetimin katılımıyla İskenderun Kılıç Ali Paşa İlkokulu ve Semiha Kibar Anaokulu öğrencileri ile İskenderun’da bulunan Assan Port, Assan Panel ve Assan Lojistik bünyesindeki çalışanlarının 4-11 yaş aralığındaki çocuklarını ziyaret etti. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Kibar Holding CFO’su Sabri Tütüncü ve Kibar Gönüllüleri’nin katılımıyla gerçekleşen ziyarette çocuklara eğlenceli ve öğretici malzemelerden oluşan hediye kutuları dağıtıldı.

Ali Kibar: “Çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz”

İskenderun’da çocuklarla buluşan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Grubumuzun kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarını öncelikli olarak eğitim ve çocuk odaklı yürüten ‘Kibar Gönüllüleri’ ile Kılıç Ali Paşa İlkokulu’na tam donanımlı bir ana sınıfı açmış olmanın mutluluğunu kısa süre önce yaşamıştık. Bugün de çocuklarımıza moral vermek için bölgedeyiz. Her zorlukta olduğu gibi bu depremlerde de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ülkemizin geleceği açısından ne kadar hayati olduğunu gördük. Biz de bu ruhla hareket ediyor, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı aklın, bilimin ve sevginin izinde doğru bir şekilde yönlendirmek ve hayallerine ulaşmalarına destek olmak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Haluk Kayabaşı: “Sosyal fayda üretmeye devam edeceğiz”

Kibar Gönüllüleri projesiyle eğitim ve çocuk alanlarını önceliklendirerek bu alanda fırsat eşitliğine imkân sağlayan projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Son yedi yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ve çalışanlarımızın çocuklarının katıldığı 23 Nisan Resim Yarışması’nı bu sene ’Birlikte İyileşeceğiz’ temasıyla düzenledik. Bu mottoyu, deprem felaketlerinden dolayı farklı bölgelerde yaşayan sevgili çocuklarımızın yaşadıkları korku ve endişe duygularını en aza indirebilmek, onlara bir nebze de olsa moral olabilmek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ne kadar önemli olduğunu göstermek ve Grubumuzun “BİZ Birlikte Güçlüyüz” ilkesini çocuklarımıza daha iyi anlatabilmek adına seçtik. Bugün, tüm sürecini Kibar Gönüllüleri’nin organize ettiği etkinliğimizde, hediyelerimizle birlikte 23 Nisan Resim Yarışmasında yapılan resimleri de depremden etkilenen çocuklarımızla dijital ortamda buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Holding olarak bölgenin yaralarını sarmaya kararlılıkla sürdürecek ve sosyal fayda üretmeye devam edeceğiz.”