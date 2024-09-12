Büyüme stratejisinin merkezinde konumlandırdığı sürdürülebilirlik anlayışını tüm süreçlerine entegre eden Kibar Topluluğu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen Vision Awards’ta üç ayrı ödülün sahibi oldu. Şirket ayrıca üç yıl üst üste ödül kazandığı için özel başarı sertifikasına layık görüldü.

Türkiye’nin önde gelen sanayi topluluklarından Kibar Holding, sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor. Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen Vision Awards’ta ‘Annual Report’ kategorisinde Gold Award, ‘Best In-House Report’ kategorisinde Silver Award ve iletişim sanatı ile genel mükemmellik alanında başarılar için verilen ‘Technical Achivement Award’ ödüllerinin sahibi olan Kibar Holding’e ayrıca, Vision Awards’ta üç yıl üst üste ödül kazandığı için özel başarı sertifikası da verildi.

Tüm uygulamalarında, faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini hatırlatan Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, “Kibar Topluluğu olarak ortaya koyduğumuz bu başarı tablosunda, ekonomik büyümeyi sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu şekilde gerçekleştirmedeki kararlılığımız ve bu alanda uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürdüğümüz faaliyetlerin büyük etkisi bulunuyor. Son dört yılda, iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak 100’e yakın yeni projeyi hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en itibarlı rapor derecelendirme kuruluşlarından biri olarak kabul edilen LACP, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirlemek amacıyla 2001 yılında kuruldu. Geniş bir katılımcı kitlesine sahip olan LACP Vision Awards, sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarını değerlendirildiği iş dünyasının saygın ödüllerinden biri olarak tanınıyor.