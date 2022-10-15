Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hamidiye mahallesinde evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi toprağa verildi.

Olay Hamidiye mahallesi Kurtuluş sokaktaki apartmanın zemin katında meydana geldi. Kıbrıs Barış Hareketi Gazisi Ramazan Gürsel(69), eşini torunlarına bakması için 3 gün önce damadının evine gönderdi. Eşini 3 gün sonra arayan kadın, cevap alamadı. Evine giden kadın, eşinin hareketsiz yattığını görüp 112’ye haber verdi.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, gazinin ölümünü tespit ettiler. Gazinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından gazinin naaşı ailesinw teslim edildi.

Gazinin cenazesi Suyolu camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi.