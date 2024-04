KidZania İstanbul 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında 28 Nisan’da tüm ziyaretçilerin katılımıyla coşkulu bir doğum günü partisi düzenledi.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara eğlenirken öğrenme hizmeti sunmaya devam ediyor. Bu yıl, 10’uncu yılını kutlayan Çocuklar Ülkesi, 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. 10’uncu yıl gururunu ziyaretçileriyle beraber yaşayan Çocuklar Ülkesi’nin rengarenk sokaklarında tüm gün büyük bir coşku vardı.

10’uncu yıl partisi saat kulesi dansı ile başladı

Çocuklar Ülkesi, 28 Nisan Pazar günü gerçekleşen etkinlikler kapsamında, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. İçerikleri 10’uncu yıl kutlamalarına özel olarak yenilenen KidZania Gazetesi’nde 10’uncu yıl özel röportajları yer aldı. KidZania Radyosu’nda ise 10’uncu yıl özel yayını gerçekleştirildi.

Kutlamanın en heyecan verici anlarından biri çocuklar tarafından yapılan KidZania 10’uncu yıl temalı kolletif çalışmanın, saat kulesine asılması oldu. Coşku, 10’uncu yıl pastasının şehir meydanında yerini alması, konfetiler ile balonların atılması ve Çocuklar Ülkesi doğum günü dansı eşliğinde doruğa çıktı.

10’uncu yıldan 15’inci yıla mektuplar

Etkinlikler sadece kutlama ile sınırlı kalmadı. 10’uncu yıl hediye çekilişleriyle şanslı ziyaretçiler, sürpriz ödüller kazandı. Çocuklar ve aileleri geleceğe dair dilek ve hayallerini ifade ettikleri mektuplarını Çocuklar Ülkesi’nin 15’inci yılında açılmak üzere zaman kapsülüne koydu. Büyük ilgi gören zaman kapsülü etkinliği yıl boyunca devam edecek.

“Çocuklar bildiklerinden ilham alır”

KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ebru Timur, başarılarla dolu geçen 10 yılla ilgili şu ifadeleri kullandı: “10 yıl içinde, her sene güçlenerek, 2 milyonun üzerinde ziyaretçimize ev sahipliği yaptık. Ülkemizin en değerli markaları, üniversiteleri, okulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarıyla yaptığımız iş birlikleri ve uluslararası bilgi, deneyim ile etki alanımızı her geçen yıl genişlettik. Biliyoruz ki ‘çocuklar bildiklerinden ilham alıyor’ Şehrimize gelen çocuklar, önce bildikleri aktivitelere yöneliyor: İtfaiyeci, polis, doktor Şehrimizde geçirdikleri sürenin sonunda ‘Ben de bilim insanı olabilirim, ben de sanatçı olabilirim, ben de kod yazabilirim Ben de yapabilirim’ duygusu ile şehrimizden ayrılıyor. Şehrimize gelen tüm çocukların, toplumun onlara biçtiği önyargılardan sıyrıldığı, herkesin eşit olduğu bir ortamda deneyim yaşamaları için çalışıyoruz. Şehrimizde geçirdikleri ortalama beş saatin sonunda her çocuğun hayal dünyasının KidZania’dan aldığı ilhamlar ile genişlediğini biliyoruz. KidZania İstanbul’dan yolu geçen tüm ziyaretçilerimize, amaç ortaklarımıza teşekkür ederiz.”