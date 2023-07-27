Giyim markası Kiğılı, müşterilerine alışveriş yaptıkça kazandıran ‘Sadakat Programı’nı uygulamaya geçirdi.

Erkek giyim markası Kiğılı, üyelerine özel alışveriş yaptıkça puan kazanacakları ve katlanan puanlarını harcayabilecekleri yeni sadakat programını hayata geçirdi.

Program hakkında konuşan Kiğılı Pazarlama Direktörü İlkay Keleş, “Üyelerimize yıl boyunca avantajlı fiyatlar ve cazip kampanya fırsatlarıyla ulaşıyoruz. Yeni sadakat programımız ile önceliğimiz, müşteri deneyimini artırmak ve mükemmellik seviyesine taşımak. Sadakat programımızda tüm çalışmalarımızı bu vizyona göre şekillendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Yeni programımızda müşteri deneyimi, memnuniyeti ve devamlılığı sağlamak amacıyla müşterilerimizin alışveriş yolculuğunu uçtan uca izleyeceğiz ve eğilimlerini kişiselleştirilmiş olarak analiz edeceğiz. Müşterilerimize sunduğumuz avantajlar, fırsatlar ve hizmetler bununla sınırlı kalmayacak ve tüm Kiğılı üyeleri yaptıkları alışverişlerde ödüllendirilmeye devam edecek” dedi.